İstanbul Havalimanı'nda Bayram Yoğunluğu Devam Ediyor - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı'nda Bayram Yoğunluğu Devam Ediyor

İstanbul Havalimanı\'nda Bayram Yoğunluğu Devam Ediyor

Ramazan Bayramı ve okullarda ikinci dönem ara tatil dolayısıyla başlayan 9 günlük tatilin 3 günü geride kaldı. İstanbul Havalimanı'nda iç ve dış hatlardaki hareketlilik devam ederken, Büyük İstanbul Otogarı'nda ise sakinlik dikkati çekiyor. Otogar ve yollarda genel olarak sakinlik olduğunu belirten turizm firması temsilcisi Gökhan Can, önceki bayramlara göre daha az yoğunluk olduğunu ifade etti. İstanbul Havalimanı'nda ise İGA ekipleri ve polisler, trafik yoğunluğunu azaltmak için önlemler alıyor.

08.04.2024 17:11  Güncelleme: 17:12
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İstanbul Havalimanı'nda bayram yoğunluğu yaşanırken Büyük İstanbul Otogarı'nda ise sakinlik dikkati çekiyor.

Ramazan Bayramı ve okullarda ikinci dönem ara tatil dolayısıyla başlayan 9 günlük tatilin 3 günü geride kaldı. Kentte otobüs trafiğinin merkezi Büyük İstanbul Otogarı'nda sefer sayıları azalırken, İstanbul Havalimanı'nda iç ve dış hatlardaki hareketlilik devam ediyor.

Bayram tatilinde ailesini görmek için Adana'dan Edirne'ye giden Fatma Nur Türkmenoğlu, yolda çok fazla trafik olduğunu söyledi.

Türkmenoğlu, bayram mutluluğu için yola çıktığını belirterek, "Ablamı, yeğenlerimi görmek için bu uzun yolculuğa katlanıyorum. Bunlar için bu yol değer. Nerdeyse bir günümü aldı yol ve hala bitmedi. Bayram sevincini birlikte yaşayacağız." dedi.

Bir turizm firmasının temsilcisi Gökhan Can da otogar ve yollarda genel olarak sakinlik olduğunu söyleyerek, "Önceden bayramlar daha hareketliydi. Bu bayram o hareketliliği görmedik. Önceden daha yoğundu. İnsanlar sanki gelip gitmiyor artık. Yollarda da eskisi gibi yoğunluk yok. Cuma günü Trakya'ya bir yoğunluk vardı ama artık yok." ifadelerini kullandı.

Öte yandan otogar giriş ve çıkışlarında trafik ve asayiş denetimleri aralıksız sürüyor.

İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk devam ediyor

Tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşların İstanbul Havalimanı'nda geçen cuma günü başlayan yoğunluğu bugün de devam ediyor.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ekipleri ve polisler, uyarılar yaparak trafik yoğunluğunu azaltmaya çalışıyor.

İGA ekiplerince, kuyruk oluşmasını engellemek için terminal binası girişindeki x-ray kontrol noktaları ile kapılar açık tutularak yolcuların hızlı geçişleri sağlanıyor.

Güvenlik kontrolünün ardından terminale geçen yolcular, iç ve dış hat kontuarlarında bilet ve valiz işlemleri için sıraya giriyor. Özellikle iç hat kontuarları ve uçağa geçişteki ikinci kontrol noktasında uzun kuyruklar oluşuyor. Dış Hatlar Giden Yolcu Terminali'ndeki tüm pasaport bankolarını açık tutan polisler de yolculara e-pasaport bankolarına yönlendirerek yardımcı oluyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı'nda Bayram Yoğunluğu Devam Ediyor - Son Dakika

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