İstanbul Havalimanı'nda Kaçak Aile Yakalandı

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İstanbul Havalimanı Kargo Terminali girişinde aranan uçak malzemesi yüklü bir tırın dorsesinde, kaçak yollarla Norveç'e gitmek isteyen Lübnan uyruklu aynı aileden 6 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, uçak yedek parçaları yüklü tır Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan çıkış yaparak İstanbul'a hareket etti.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yakın bir yerdeki dinlenme tesisinde duran tırın dorsesine Lübnanlı 6 kişilik aile bindirildi.

Tır şoförü, taşıdığı uçak malzemesini kargo uçağına teslim etmek için İstanbul Havalimanı Kargo Terminali'ne geldi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerince terminalin giriş kapısında yapılan kontrollerde, dorsedeki 6 kişilik Lübnanlı aile yakalandı.

Tır şoförü ile Lübnanlı aile İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Buradaki işlemlerin ardından tır şoförü gözaltına alındı, 6 kişilik Lübnanlı aile İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Lübnanlı ailenin yasa dışı yollarla Norveç'e gitmek istediği ve bunun için Suriye uyruklu bir insan kaçakçısı ile para karşılığında anlaştığı öğrenildi.

Polis ekipleri, insan kaçakçısı organizatörünü yakalamak için çalışma başlattı.