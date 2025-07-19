İstanbul Havalimanı'ndan Tarihi Rekor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İstanbul Havalimanı'ndan Tarihi Rekor

İstanbul Havalimanı\'ndan Tarihi Rekor
19.07.2025 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Havalimanı, 18 Temmuz'da 1695 uçuşla günlük en yüksek hava trafiği rekorunu kırdı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda 18 Temmuz'da gerçekleşen 1695 hava trafik hareketiyle, açılışından bu yana en yüksek günlük uçuş sayısına ulaşıldığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, havalimanının Travel And Leisure okurları tarafından üst üste ikinci kez 'Dünyanın En İyi Havalimanı' seçildiğini de belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Havalimanı'nın hem operasyonel hem de uluslararası prestij açısından tarihi başarıya imza attığını açıkladı. Uraloğlu, 18 Temmuz'da İstanbul Havalimanı'nda açılışından bu yana en yüksek günlük uçuş sayısına ulaşıldığını belirterek, "11 Haziran 2023'te UEFA Şampiyonlar Ligi Finali günü 1690 uçuşla kırılan önceki rekoru geride bırakarak tarihi bir başarıya ulaştık. Son rekorla birlikte İstanbul Havalimanı, Avrupa ve dünyadaki havacılık sektörünün en önemli aktörlerinden biri olmaya devam ediyor" dedi.

BİRİNCİ SEÇİLDİ

İstanbul Havalimanı'nın, operasyonel gücünün yanı sıra uluslararası alandaki itibarını da pekiştirdiğini belirten Bakan Uraloğlu, dünyanın önde gelen seyahat dergilerinden Travel and Leisure tarafından düzenlenen 'Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı' anketinde üst üste ikinci kez zirvede yer aldığını söyleyerek, "Her yıl milyonlarca okuyucunun oylarıyla belirlenen bu ankette İstanbul Havalimanı'nın bir kez daha tüm rakiplerini geride bırakması, ülkemizin havacılık alanındaki vizyonunun ve hizmet kalitesinin dünyada ne denli takdir edildiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Travel and Leisure Dergisi okurları tarafından erişim, güvenlik, check-in, yeme-içme alanları ile alışveriş ve tasarım gibi birçok başlıkta yapılan değerlendirmeler sonucu belirlenen ankette, İGA İstanbul Havalimanı; Singapur Changi, Katar Hamad, Birleşik Arap Emirlikleri Zayed ve Dubai, Hong Kong, Finlandiya Helsinki-Vantaa, Japonya Haneda, Hindistan Chhatrapati Shivaji Maharaj ve Güney Kore Seul Incheon havalimanlarını geride bırakarak birinci olduğunu belirtti.

Kaynak: DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, İstanbul Havalimanı, Havacılık, trafik, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı'ndan Tarihi Rekor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı!
MİT raporu ortaya çıktı Zeki Doruk’un çocuklarının isim babası terörist elebaşıymış MİT raporu ortaya çıktı! Zeki Doruk'un çocuklarının isim babası terörist elebaşıymış
Türk vatandaşlarına Schengen müjdesi Türk vatandaşlarına Schengen müjdesi
Galatasaray’da mutlu son Osimhen transferinde tek bir madde kaldı Galatasaray'da mutlu son! Osimhen transferinde tek bir madde kaldı
4 çocuk annesi evinde vahşice öldürüldü 4 çocuk annesi evinde vahşice öldürüldü
Trafikte ’kaynak’ yapanlar yandı Polis tek tek tespit edip, 4 milyon lira ceza kesti Trafikte 'kaynak' yapanlar yandı! Polis tek tek tespit edip, 4 milyon lira ceza kesti
Türkiye’nin Suriye planı Bu olasılık gerçekleşirse askeri seçenek devreye girecek Türkiye'nin Suriye planı! Bu olasılık gerçekleşirse askeri seçenek devreye girecek
Komisyon için ilk adım Kurtulmuş, Meclis Başkanvekilleri ile bir araya geldi Komisyon için ilk adım! Kurtulmuş, Meclis Başkanvekilleri ile bir araya geldi
Süper Lig’den Suudi Arabistan’a gitti Süper Lig'den Suudi Arabistan'a gitti
Nilperi Şahinkaya’dan aşk iddialarına net yanıt: Hayatımda kimse yok, önceliğim annem Nilperi Şahinkaya'dan aşk iddialarına net yanıt: Hayatımda kimse yok, önceliğim annem
Milyonlarca öğrenciyi üzecek haber Ramazan Bayramı tatili yok Milyonlarca öğrenciyi üzecek haber! Ramazan Bayramı tatili yok

11:25
12 yıl sonra gelen infaz Sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
12 yıl sonra gelen infaz! Sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
10:56
Ankara’yı sel vurdu, hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Ankara'yı sel vurdu, hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
10:49
YKS birincisi başarısının sırrını tek cümleyle özetledi Aynı aileden 2 şampiyon çıktı
YKS birincisi başarısının sırrını tek cümleyle özetledi! Aynı aileden 2 şampiyon çıktı
10:09
Dürzi-Bedevi çatışması şiddetlendi Suriye güvenlik güçleri Süveyda’ya konuşlanıyor
Dürzi-Bedevi çatışması şiddetlendi! Suriye güvenlik güçleri Süveyda'ya konuşlanıyor
08:48
Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan
Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye! İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan
14:40
Beşiktaş’ta sürpriz istifa
Beşiktaş'ta sürpriz istifa
14:40
Bomba iddia: Üç eski isim kabineye geri dönüyor
Bomba iddia: Üç eski isim kabineye geri dönüyor
14:33
Galatasaray’da Barış Alper’in yerine yeni dünya yıldızı
Galatasaray'da Barış Alper'in yerine yeni dünya yıldızı
14:32
Kocasının tabutunun yanında twerk yapan kadın sosyal medyayı ikiye böldü
Kocasının tabutunun yanında twerk yapan kadın sosyal medyayı ikiye böldü
14:24
75 yaşındaki kadını evlilik vaadiyle 3,5 milyon TL dolandırdı
75 yaşındaki kadını evlilik vaadiyle 3,5 milyon TL dolandırdı
14:21
Ayşe Tokyaz’ı öldüren Cemil Koç bir cinayetten daha suçlandı Şok eden detaylar ortaya çıktı
Ayşe Tokyaz'ı öldüren Cemil Koç bir cinayetten daha suçlandı! Şok eden detaylar ortaya çıktı
14:11
Gece kulübünde tanıştığı adama otelde uyuşturucu verip 18 bin dolarlık saatini çaldı
Gece kulübünde tanıştığı adama otelde uyuşturucu verip 18 bin dolarlık saatini çaldı
14:02
Trafik kazası geçiren eski Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu hayatını kaybetti
Trafik kazası geçiren eski Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu hayatını kaybetti
14:01
Benzema’nın son hali şaşırttı Arabistan’da 10 yaş yaşlandı
Benzema'nın son hali şaşırttı! Arabistan'da 10 yaş yaşlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2025 12:44:47. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul Havalimanı'ndan Tarihi Rekor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.