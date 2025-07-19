İstanbul Havalimanı\'ndan Tarihi Rekor

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda 18 Temmuz'da gerçekleşen 1695 hava trafik hareketiyle, açılışından bu yana en yüksek günlük uçuş sayısına ulaşıldığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, havalimanının Travel And Leisure okurları tarafından üst üste ikinci kez 'Dünyanın En İyi Havalimanı' seçildiğini de belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Havalimanı'nın hem operasyonel hem de uluslararası prestij açısından tarihi başarıya imza attığını açıkladı. Uraloğlu, 18 Temmuz'da İstanbul Havalimanı'nda açılışından bu yana en yüksek günlük uçuş sayısına ulaşıldığını belirterek, "11 Haziran 2023'te UEFA Şampiyonlar Ligi Finali günü 1690 uçuşla kırılan önceki rekoru geride bırakarak tarihi bir başarıya ulaştık. Son rekorla birlikte İstanbul Havalimanı, Avrupa ve dünyadaki havacılık sektörünün en önemli aktörlerinden biri olmaya devam ediyor" dedi.

BİRİNCİ SEÇİLDİ

İstanbul Havalimanı'nın, operasyonel gücünün yanı sıra uluslararası alandaki itibarını da pekiştirdiğini belirten Bakan Uraloğlu, dünyanın önde gelen seyahat dergilerinden Travel and Leisure tarafından düzenlenen 'Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı' anketinde üst üste ikinci kez zirvede yer aldığını söyleyerek, "Her yıl milyonlarca okuyucunun oylarıyla belirlenen bu ankette İstanbul Havalimanı'nın bir kez daha tüm rakiplerini geride bırakması, ülkemizin havacılık alanındaki vizyonunun ve hizmet kalitesinin dünyada ne denli takdir edildiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Travel and Leisure Dergisi okurları tarafından erişim, güvenlik, check-in, yeme-içme alanları ile alışveriş ve tasarım gibi birçok başlıkta yapılan değerlendirmeler sonucu belirlenen ankette, İGA İstanbul Havalimanı; Singapur Changi, Katar Hamad, Birleşik Arap Emirlikleri Zayed ve Dubai, Hong Kong, Finlandiya Helsinki-Vantaa, Japonya Haneda, Hindistan Chhatrapati Shivaji Maharaj ve Güney Kore Seul Incheon havalimanlarını geride bırakarak birinci olduğunu belirtti.