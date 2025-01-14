İstanbul İtfaiyesi 2024 yılında 24 bin 948 yangına müdahale etti - Son Dakika
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İstanbul İtfaiyesi 2024 yılında 24 bin 948 yangına müdahale etti

İstanbul İtfaiyesi 2024 yılında 24 bin 948 yangına müdahale etti

İstanbul İtfaiyesi, 2024 yılında toplam 24 bin 948 yangına müdahale ederek 10 bin 738 kişiyi kurtardı. Yangınların büyük kısmı hatalı kullanım ve ısı kaynaklarının yanlış kullanılmasından kaynaklanıyor. En fazla yangın Esenyurt'ta meydana geldi.

14.01.2025 13:53  Güncelleme: 13:54
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(İSTANBUL) - İstanbul İtfaiyesi, 2024 yılında kent genelinde toplam 24 bin 948 yangına müdahale etti. Bu yangınlarda toplam 10 bin 738 kişi kurtarılarak güvenli alana çıkarıldı veya sağlık ekiplerine teslim edildi. Yangınların yüzde 56,8'ini, 14.172 olayla "Hatalı-Dikkatsiz Kullanım" ve "Isı Kaynağının Amacı Dışında Kullanılması" kategorisindeki vakalar oluşturdu. En fazla yangın ise bin 769 olayla Esenyurt'ta meydana geldi. Yangınların yanı sıra ambulans hizmeti, hayvan kurtarma ve su tahliyesi gibi görevlerle birlikte, itfaiyenin yıl boyunca müdahale ettiği toplam olay sayısı 132 bin 327 oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Dairesi Başkanlığı (İstanbul İtfaiyesi), 310 yıllık kurum tecrübesi, uluslararası standartlarda kişisel koruyucu donanım ve teknolojik ekipmanlarıyla 2024 yılında yangın, arama kurtarma, su tahliyesi ve acil sağlık hizmetleri faaliyetleri yürüttü.

10 bin 738 kişi kurtarıldı

4 bin 583 personeli ile görev yapan İstanbul İtfaiyesi, yıl içerisinde çıkan 24 bin 948 yangına müdahale etti. Bu yangınlarda toplam 10 bin 738 kişi kurtarılarak güvenli alana çıkarıldı veya sağlık ekiplerine teslim edildi. 917 araç ve 133 istasyonla şehir içi ve merkezden uzak tarım ile orman alanlarına hızlıca sevkler sağladı. Olaylara müdahale süresi ortalama 6 dakika 46 saniye oldu.

Hatalı-Dikkatsiz Kullanım ilk sırada

2024 yılı rakamlarına göre kentteki yangınların 7 bin 574'ü "Hatalı-Dikkatsiz Kullanım", 6 bin 598'ü "Isı Kaynağının Amacı Dışında Kullanılması" nedeniyle meydana geldi. Toplam 14 bin 172 olay ile toplam yangınların 56,8'inin ihmal, kaza gibi nedenlerden kaynaklandığı ortaya çıktı. Bunu 4 bin 964 yangın ile "Mekanik Hata, Arıza" izledi. Diğer nedenlerle birlikte toplam 24 bin 948 yangına müdahale edildi. Toplam 11 bin 500 yapısal yangın (ev, işyeri, fabrika, araç vb.) gerçekleşti. Bu yangınlardan "İkamet Amaçlı Yapılar" 6 bin 047 ile en fazla müdahale edilen yapı türü oldu. Depo, işyeri, büro ve ticari amaçlı yapılarda 2 bin 604 yangın çıktı. Araç yangını sayısı ise bin 890 olarak gerçekleşti. Yapısal olmayan tarım alanı, otluk alan gibi noktalarda ise 13 bin 448 yangına müdahale edildi.

En çok Esenyurt'ta yangın çıktı

Kentte gerçekleşen 24 bin 948 yangın olayının bin 769'u Esenyurt'ta yaşandı. Esenyurt'u bin 230 yangınla Arnavutköy izledi. En çok yangının görüldüğü diğer ilçeler olay sırasıyla bin 162 ile Pendik, bin 130 ile Silivri, bin 086 ile Fatih ve 955 ile Küçükçekmece oldu. En az yangının görüldüğü ilçeler ise 61 ile Adalar, 188 ile Şile, 248 ile Beşiktaş ve 289 ile Bakırköy oldu. İstanbul İtfaiyesi 17 kez de il dışındaki yangınları söndürmek için görev aldı.

Toplam 132 bin 327 olaya müdahale etti

İstanbul İtfaiyesi, acil sağlık hizmetleri kapsamında da görevler aldı. Toplam 49 bin 661 olaya müdahale edildi. Ayrıca kedi, köpek, at, kuş yanında iguana ve kartal gibi 18 bin 472 adet hayvan da sıkıştığı ya da mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. 7 bin 287 arama kurtarma, 401 su tahliyesi ve 31 bin 558 diğer olaylarla birlikte İstanbul İtfaiyesi toplam 132 bin 327 olaya müdahale etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul İtfaiyesi 2024 yılında 24 bin 948 yangına müdahale etti - Son Dakika

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