İstanbul İtfaiyesi Karşıyaka'daki Yangına Destek Veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul İtfaiyesi Karşıyaka'daki Yangına Destek Veriyor

Geniş Video İzle

İstanbul İtfaiyesi, Karşıyaka'daki yangını söndürme ve soğutma çalışmalarına 60 itfaiye eri ve 15 itfaiye aracıyla destek veriyor. İzmir'deki yangının kontrol altına alınmasına katkı sağlanıyor.

17.08.2024 15:02  Güncelleme: 15:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - İstanbul İtfaiyesinden, 60 itfaiye eri ve 15 itfaiye aracı ile Karşıyaka'daki yangını söndürme ve soğutma çalışmalarına destek veriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul İtfaiyesi, İBB Acil Durum ve Afet Müdahale Planı'na göre 60 itfaiye personeli ve 15 itfaiye aracını İzmir'in Karşıyaka ilçesine yangına müdahale için dün gece yola çıkardı. Sabah yangın sahasında olan ekipler, ormanlık alandaki yangının kontrol altına alınmasına katkı sağladı.

Önce Gelibolu, sonra Karşıyaka

Çanakkale'nin Eceabat İlçesi Büyükanafarta Köyü çevresinde önceki gün meydana gelen orman yangınının söndürülmesine destek sağlayan İstanbul İtfaiyesi'nden bir ekip, tarihi yarımadadaki yangının kontrol altına alınmasının ardından İzmir'e hareket etti. İstanbul İtfaiyesinden ilk etapta 7 itfaiye aracı ile 31 itfaiye personeli, ikinci etapta ise 8 araç ve 29 personeli İzmir'e hareket etti. Çanakkale yangının görev yapan ve işlerini tamamlayan ekipler de İzmir'e kaydırıldı. 2 öncü araç, toplam 7 ton su taşıyan 10 itfaiye aracı, 2 minibüs ve 1 kamyonet, toplam 60 itfaiyecinin yangınla mücade eden ekiplere desteği sürüyor.

Soğutma çalışmaları sürüyor

Yangının kontrol altına alınmasına destek sağlayan ekipler, İzmir'de çeşitli noktalarda söndürme çalışmalarına devam ediyor. Yangının etkili olduğu alanlarda ve özellikle zeytinliklerde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, yangının tekrardan canlanmaması için soğutma çalışma yapmayı sürdürüyor.

İstanbul İtfaiyesi Karşıyaka\'daki Yangına Destek Veriyor
Kaynak: ANKA

Dünya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul İtfaiyesi Karşıyaka'daki Yangına Destek Veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:37 Meclis’teki yumruklu kavga dünya basınında: Kadın vekilin kanı kürsüye sıçradı Meclis'teki yumruklu kavga dünya basınında: Kadın vekilin kanı kürsüye sıçradı
13:32 Felaketi yaşayan İzmir’den acı görüntüler Araçlar ve evler küle döndü Felaketi yaşayan İzmir'den acı görüntüler! Araçlar ve evler küle döndü
13:11 Hababam Sınıfı’nın ’Bacaksız’ı Tuncay Akça’dan acı haber Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı Tuncay Akça'dan acı haber
12:13 Şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu kamyonetten 67 kaçak göçmen çıktı Şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu kamyonetten 67 kaçak göçmen çıktı
11:49 YRP’den, AK Parti’ye kaptırdığı belediye başkanlarına çağrı: Sizi zor günler bekliyor, baba ocağına gelin tövbe edin YRP'den, AK Parti'ye kaptırdığı belediye başkanlarına çağrı: Sizi zor günler bekliyor, baba ocağına gelin tövbe edin
20:02 Konyaspor-Galatasaray maçının ilk 11’leri belli oldu Konyaspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu
19:59 TBMM’de kanlı kavgaya giden süreç resmi tutanaklarda TBMM'de kanlı kavgaya giden süreç resmi tutanaklarda
19:52 Özel telefonla aramış TBMM’deki yumruklu kavganın ardından Genel Kurul’u Numan Kurtulmuş açtı Özel telefonla aramış! TBMM'deki yumruklu kavganın ardından Genel Kurul'u Numan Kurtulmuş açtı
19:23 DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekmen Haberler.com’a anlattı: Meclis’teki kavganın tam ortasında kaldım DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekmen Haberler.com'a anlattı: Meclis'teki kavganın tam ortasında kaldım
18:56 Arda Güler, dünyanın en heyecan verici genç futbolcuları listesine damga vurdu Arda Güler, dünyanın en heyecan verici genç futbolcuları listesine damga vurdu
18:19 TBMM’de kavgaya karışan Alpay Özalan ve Ahmet Şık’a kınama cezası TBMM'de kavgaya karışan Alpay Özalan ve Ahmet Şık'a kınama cezası
18:18 Bakan Yumaklı: İzmir’de 16 ev yandı, 87 ev ve 44 iş yeri tahliye edildi Bakan Yumaklı: İzmir'de 16 ev yandı, 87 ev ve 44 iş yeri tahliye edildi
18:02 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Meclis’teki kavgaya sessiz kalmadı: Hakaret edersen cevabını da alırsın Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Meclis'teki kavgaya sessiz kalmadı: Hakaret edersen cevabını da alırsın
17:26 6 yıl 9 aya kadar hapsi istenen Mert Hakan Yandaş’tan olay paylaşım 6 yıl 9 aya kadar hapsi istenen Mert Hakan Yandaş'tan olay paylaşım
17:20 “Türkiye’deki ilk maymun çiçeği vakası“ diye paylaşıldı, gerçek çok başka çıktı "Türkiye'deki ilk maymun çiçeği vakası" diye paylaşıldı, gerçek çok başka çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2024 15:38:57. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul İtfaiyesi Karşıyaka'daki Yangına Destek Veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement