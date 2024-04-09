İstanbul-İzmir Otoyolu\'nda Bayram Yoğunluğu

İstanbul- İzmir Otoyolu'nda, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla arife gününde zaman zaman akıcı yoğunluk oluşuyor.
Marmara Bölgesi'nin güneyi ve Ege Bölgesi'ne ulaşım için İstanbul ve çevre illerden araçlarıyla hareket eden tatilcilerin otoyoldaki hareketliliği devam ediyor.
Osmangazi Köprüsü geçişinin ardından otoyolun Yalova ve Bursa'daki güzergahlarında zaman zaman akıcı yoğunluk yaşanıyor.
İstanbul'dan güneye doğru seyreden araçlardan dolayı Bursa Kuzey Gişeleri'nde de hareketlilik gözleniyor.
Tatilde köprü, otoyol ve kara yollarında olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemlerini artıran trafik ekipleri ise denetimlerinde, sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuyor.
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Ramazan bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Vali Çiftçi, 'Aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum' dedi. Vali Çiftçi, mesajında Ramazan ayının manevi iklimine uygun şekilde iftar sofralarının bereketini paylaştıklarını, birlikte teravih namazını eda ettiklerini ve Kur'an-ı Kerim'in ilahi mesajları ile hayatlarına yön verdiklerini belirtti. Ayrıca, bayram süresince trafik kurallarına uymaları konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu ve Ramazan'ın mazlum ve mağdur coğrafyalara barış, huzur ve sağlık getirmesini niyaz etti.
Giresun'un Espiye ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Kaymakam Taner Tengir, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile vatandaşlarla bayramlaştı. Tengir ve beraberindekiler şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti. Tengir, şehit ve gazi ailelerini yalnız bırakmamaya ve onların yanlarında olmaya gayret gösterdiğini belirtti.
Cumhuriyet Halk Partisi, Iğdır Tuzluca ilçesinde mazbatanın seçimlerde 2'inci olan adaya verilmesi hakkında YSK'ye olağanüstü itirazda bulundu.
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Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Erenhot sınır limanından 2024'ün ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 artışla toplam 802 Çin-Avrupa yük treni geçti. Gidiş yönlü trenlerde yüzde 0,5 artış kaydedilirken, limana gelen trenlerin sayısı yüzde 16,8 artarak 376'ya ulaştı. Erenhot Limanı, Çin menşeli malların Moğolistan, Rusya ve Avrupa'ya ihracatı için önemli bir kara limanıdır.
Adana'da bir iş insanı tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 100 tekerlekli sandalye bağışlandı. Bağış töreninde hastane başhekimi tarafından iş insanına plaket takdim edildi. Hastane yönetimi, yapılan bağışlarla desteklenmenin ve bağışçılara minnet duymanın altını çizdi. Bağışlanan tekerlekli sandalyeler hastanenin ihtiyaç duyulan bölgelerine yerleştirildi.
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