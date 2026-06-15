İstanbul Liseler Arası Şiir, Öykü ve Deneme Yarışması Ödülleri Verildi - Son Dakika
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İstanbul Liseler Arası Şiir, Öykü ve Deneme Yarışması Ödülleri Verildi

15.06.2026 16:50
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İnsan ve Medeniyet Hareketi adına Sürgün Dergisi öncülüğünde, Enderun Özgün Eğitimciler Derneği ve İnsan Vakfının katkılarıyla düzenlenen "İnsan Nedir Bildin mi Sen?" temalı İstanbul Liseler Arası Şiir, Öykü ve Deneme Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu.

İnsan ve Medeniyet Hareketi adına Sürgün Dergisi öncülüğünde, Enderun Özgün Eğitimciler Derneği ve İnsan Vakfının katkılarıyla düzenlenen "İnsan Nedir Bildin mi Sen?" temalı İstanbul Liseler Arası Şiir, Öykü ve Deneme Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu.

Dergi ekibinden yapılan açıklamaya göre, adını şair ve yazar Sezai Karakoç'un medeniyet tasavvurundan alan yarışmada, lise öğrencileri "insan olmak" ve "insanı anlamak" temalarını şiir, öykü ve deneme türlerinde ele aldı.

Ödül töreni, İnsan ve Medeniyet Hareketi Kültür Sanat ve Yayınlar Komisyonu Başkanı ve Sürgün Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Bulayır'ın konuşmasıyla başladı.

Bulayır, törende yaptığı konuşmada, gençlerin edebiyatla kurduğu ilişkinin güçlenmesinin önemine işaret ederek, yarışmanın temel hedefinin gençleri düşünmeye, sorgulamaya ve edebi üretime teşvik etmek olduğunu ifade etti.

Yarışmanın değerlendirme kurulunda da yer alan İnsan Vakfı Genel Başkanı Haluk Nas, dereceye giren öğrencileri ve ailelerini tebrik etti.

Enderun Özgün Eğitimciler Derneği Başkan Yardımcısı Öznur Kısa ise gençlerin edebiyatla daha fazla buluşturulması gerektiğini belirtti.

Titiz bir jüri değerlendirmesinin ardından üç ayrı kategoride dereceye giren eserler belirlendi. Şiir kategorisinde birincilik ödülünü Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Asım Zahid Kuru, "Kısa Çizgi" adlı eseriyle kazandı.

İkincilik ödülüne Bahattin Yıldız Anadolu Lisesinden Azra Karakaya "En Kadim Türkü" adlı şiiriyle layık görülürken, üçüncülük ödülünü ise İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yunus Emre Alagöz "İns" adlı eseriyle aldı.

Mansiyon kategorisinde Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hasan Yusuf Yaldız "Bir Ben Kadar Yakın Bir Ben Kadar Uzaktır Dünya" adlı eseriyle birinci, Nisanur Taner "İnsan İnsan Derler" adlı şiiriyle ikinci, Şeyh Edebali Anadolu Lisesi öğrencisi İkra Şeval Doğduay da "Kül ve Düğüm" adlı eseriyle üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Kaynak: AA

İstanbul, Edebiyat, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Liseler Arası Şiir, Öykü ve Deneme Yarışması Ödülleri Verildi - Son Dakika

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