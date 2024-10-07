İstanbul Medipol Üniversitesi\'nde "Sessiz Çığlık: Gazze\'de Yaşananlar" etkinliği yapıldı

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İstanbul Medipol Üniversitesi'nde, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, işgalin birinci yılında "Sessiz Çığlık: Gazze'de Yaşananlar" etkinliğiyle protesto edildi.

Üniversitenin Kavacık'taki Güney Kampüsü'nde gerçekleşen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Burada grup adına basın açıklaması yapan İstanbul Medipol Üniversitesi öğrencisi Ebubekir Değet, İsrail'in Gazze'de bir yıldır katliam gerçekleştirdiğini söyledi.

İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği soykırım karşısında, dünya halklarının vicdanının derinden etkilendiğini belirten Değet, "Dünyanın dört bir yanından insanlar direnişten yana tavır aldı." dedi.

Kana ve cana doymayan İsrail ve destekçilerinin Lübnan'a da saldırılar düzenlediğini ifade eden Değet, şöyle devam etti:

"Kişi gücü yettiğinden sorumludur, düsturunca durduramadığımız zulmü duyurmak, kardeşlerimizin acılarına gücümüz nispetince şifa olmaya çalışmak, Gazze'ye düşen bombaları kendi memleketimize düşmüş sayıp, bu zulmü hiçbir şekilde kabul etmeyeceğimizi dile getirerek hassasiyetlerimizi, hayatımıza hakim kılmak amacıyla hep beraber sesimizi çıkartıp açıkça taraf olacağız."

"Gazze'deki yetim oranı yüzde 86'ya ulaştı"

İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Alrantisi de İsrail'in üniversite, okul ve barınma merkezlerini de bombalayarak, Gazze'deki katliamlara devam ettiğini vurguladı.

İşgalde 125 okul ve üniversitenin tamamen yıkıldığına dikkati çeken Alrantisi, şunları kaydetti:

"12 bin öğrenci şehit oldu. İşgalde 750 öğretmen öldürüldü. Gazze'deki yetim oranı yüzde 86'ya ulaştı. Filistin direnişi, ateşkesi sağlamak için her türlü çabayı gösterdi. Ancak İsrail bunu engelliyordu. Bu savaşı genişletmek istiyordu. Filistinlilerin, Gazze'nin her türlü çabaya ihtiyacı var, sadece dua etmek değil, sadece meydanlara çıkıp etkinlik düzenlemek değil... İnşallah tüm Filistinliler ile adaleti savunanlar bu mücadeleyi devam ettirecek."

Konuşmaların ardından "Sessiz Çığlık: Gazze'de Yaşananlar" başlıklı fotoğraf sergisi açıldı.