İstanbul merkezli 4 ilde iş yeri kundaklama operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul merkezli 4 ilde iş yeri kundaklama operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, iş yerlerine yönelik kundaklama ve kurşunlama olaylarına karışan şüphelilerin kimliklerini belirledi. İstanbul, Hakkari, Kocaeli ve Eskişehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 4 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteğiyle organize suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, 27 Ağustos'ta Avcılar, 5 Eylül'de Kağıthane ve 27 Eylül'de Eyüpsultan'da iş yerlerine yönelik kundaklama ve kurşunlama olaylarına karışan şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tespit etti.

İstanbul, Hakkari, Kocaeli ve Eskişehir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 5 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
İstanbul Emniyet MüdürlüğüEskişehirGüvenlik3. SayfaİstanbulKocaeliHakkariGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul merkezli 4 ilde iş yeri kundaklama operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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