İstanbul merkezli operasyonda 21 şüpheliden 3\'ü tutuklandı

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İstanbul merkezli 3 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi görevlilerince, silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, PKK/KCK ile iltisaklı olarak faaliyetlerine devam eden, örgüt ile bağlantılı olan, geçmişte örgüt içerisinde faaliyet gösteren, illegal sokak eylemleri yapabilecekleri değerlendirilen ve sosyal medya hesaplarında örgütün propagandasını yapan 27 şüphelinin yakalanması için harekete geçti.

İstanbul'un 13 ilçesinin yanı sıra Batman ve Diyarbakır'da 27 ayrı adrese operasyon düzenleyen ekipler, 21 şüpheliyi gözaltına aldı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer 18'i serbest bırakıldı.