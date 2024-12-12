İstanbul Photo Awards 10. Yıl Sergisi Ankara'da - Son Dakika
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İstanbul Photo Awards 10. Yıl Sergisi Ankara'da

İstanbul Photo Awards 10. Yıl Sergisi Ankara\'da

Uluslararası haber fotoğrafı yarışması İstanbul Photo Awards'un sergisi, Ankara'da açıldı.

12.12.2024 01:16
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Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması İstanbul Photo Awards'un 10. yılının dördüncü sergisi, Ankara'da açıldı.

CerModern'deki serginin açılışına, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Aca Jovanovic ve Nikaragua'nın Ankara Büyükelçisi Tatiana Daniela Garcia katıldı.

Karagöz, burada yaptığı konuşmada, İsrail yönetiminin bir yılı aşkın bir süredir mazlum ve mağdur Filistinli insanlara gözünü kırpmadan ve acımasızca uyguladığı soykırımın, her gün televizyonlarda, gazetelerde, dijital mecralarda izlendiğine işaret etti.

İstanbul Photo Awards'da birinci olan Filistinli foto muhabiri Mohammed Salem'in "Yeğeninin Ölü Bedenine Sarılan Filistinli Kadın" başlıklı fotoğrafının hikayesini anlatan Karagöz, "Bu fotoğraf, önümüzdeki 10 yıllara, 20 yıllara, 100 yıllara damgasını vuracak ve bize bu soykırımı hiçbir zaman unutturmayacak." dedi.

Soykırımın masumlar üzerinde yol açtığı travmanın, sadece mağdurları değil, onu izleyen milyonları da aynı şekilde etkilediğine dikkati çeken Karagöz, "Bu fotoğrafa çok uzun süre bakamıyoruz. Vicdanımız sızlıyor. 'Biz böyle bir dünyada acaba ne yapabilirdik' diye soruyoruz kendimize. Her birimiz, 'Bu soykırımın durması ve engellenmesi için acaba yeterince çaba sarf ettik mi' diye soruyoruz, eğer hala vicdanımız varsa. Vicdanımız yoksa zaten bu fotoğrafı ve bunun gibi yüzlerce, binlerce fotoğrafı görmezden gelmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

"Gerçekleri ortaya çıkaran bir vicdanın sesiyiz"

Karagöz, birçok gazetecinin tarihte yaşanan savaş suçları ve soykırımları çektikleri fotoğraf ve görüntülerle belgelediğini belirterek, "Bizler de bugün yaşadığımız bu çağda gerçekleri ortaya çıkaran bir vicdanın sesiyiz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansının da "Kanıt", "Tanık" ve "Sanık" isimli kitap ve belgesellerle tarihe not düşerek bu vicdanın sesi olmaya çaba sarf ettiğini dile getiren Karagöz, 10. yılı icra edilen İstanbul Photo Awards'un, tarihe tanıklık eden birbirinden değerli pek çok fotoğrafı insanlarla buluşturduğunu belirterek, her geçen gün büyüyen İstanbul Photo Awards'un bugün dünyanın en prestijli, en büyük, en fazla katılım sağlanan fotoğraf yarışması olduğunu söyledi.

Saygın jürinin seçmiş olduğu fotoğrafların dünyaya çok ciddi bir kayıt düştüğüne işaret eden Karagöz, "Önümüzdeki yüzyıllarda tarihçiler İstanbul Photo Awards'un seçkisine bakarak tarihi değerlendirecekler, yargılayacaklar." dedi.

"Bütün fotoğrafçıları İstanbul Photo Awards'a katılmaya davet ediyorum"

Karagöz, 2024'teki yarışmaya 118 farklı uyruktan 20 binden fazla fotoğrafın katıldığını, bunlar arasından 10 kategoride 32 fotoğrafçının ödüle layık görüldüğünü aktararak, İstanbul Photo Awards 2025 için başvuruların 10 Ocak 2025'te tamamlanacağını hatırlattı.

AA'nın 2025 yılı seçkisinde, 2024'te neler olup bittiğini en kaliteli fotoğrafçıların objektifinden kamuoyuyla buluşturacağını belirten Karagöz, "Fotoğraf tanık olmaktır. Fotoğraf kanıttır ve kayıt düşmektir. Dünyanın her bir köşesinden bu kaydı düşen, tarihe iz bırakan bütün fotoğrafçıları İstanbul Photo Awards'a katılmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Karagöz, sergiye ev sahipliği yapan CerModern Sanat Merkezi ile sponsorluklarıyla fotoğraf yarışmasını dünyanın her bir noktasına ulaştıran TİKA, Sony, THY ve iletişim sponsoru Turkcell'e teşekkür etti.

Konuşmanın ardından İstanbul Photo Awards 2024 jüri üyesi Fırat Yurdakul, Karagöz ve misafirlere fotoğrafların hikayelerini anlattı.

"Kendimi fotoğrafları çeken fotoğrafçıların yerine koydum"

Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Aca Jovanovic de AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergide bulunmaktan memnuniyet duyduğunu, fotoğrafların güçlü bir izlenim bıraktığını belirterek, "İlk izlenimim, bütün bu fotoğrafların çok büyük bir trajediyi, çok büyük bir acıyı gösterdiği yönünde." diye konuştu.

Kendini foto muhabirlerinin yerine koyarak, "Onlar bu fotoğrafları çekerken hangi şartlar altındaydılar" diye düşündüğünü ifade eden Jovanovic, "Büyük bir üzüntüyle itiraf etmeliyiz ki tüm bu fotoğraflar çok büyük bir acıyı, çok büyük bir üzüntüyü temsil ediyor." dedi.

Jovanovic, sergide en çok etkilendiği karenin ise yarışmanın birincisi seçilen fotoğraf olduğunu kaydetti.

Serginin açılışına, AA genel müdür yardımcıları Yusuf Özhan ve Oğuz Enis Peru, AA Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan, Yayınlar ve Prodüksiyonlar Koordinatörü Oğuz Karakaş, AA çalışanları, yabancı misyon temsilcileri ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA

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