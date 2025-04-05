İstanbul Photo Awards 2025: Gazze'deki Dramatik Fotoğraflar Öne Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul Photo Awards 2025: Gazze'deki Dramatik Fotoğraflar Öne Çıktı

Uluslararası yarışmada Gazze'de çekilen fotoğraflar ve Suriye'deki temalar dikkat çekti.

05.04.2025 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması "İstanbul Photo Awards 2025"te Gazze'de çekilen fotoğraflar öne çıktı.

Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, İstanbul Photo Awards'un 2025 kazananlarını değerlendirdi.

Uluslararası jürinin Filistinli fotoğrafçı Saeed Jaras'ın Middle East Images için çektiği "Gazze-Deyr El-Balah" başlıklı eserini "Yılın Fotoğrafı" ödülüne layık gördüğünü belirten Karagöz, "Fotoğrafta, İsrail hava saldırısında hayatını kaybeden anne ve babalarının cenazeleri başında çocuklarının yaşadığı tarifsiz acı gözler önüne seriliyor. Jaras ve onun gibi cesur fotoğrafçılar, büyük bir risk alarak Gazze'de yaşanan insanlık suçlarını dünyaya duyurmaya devam ediyor." dedi.

Yarışmada öne çıkan bir diğer önemli tema Suriye

Gerçekleştirildiği ilk seneden bu yana 20 bin fotoğrafçının kayıt olduğu global bir platform haline gelen İstanbul Photo Awards'ta bu yıl yarışmada öne çıkan bir diğer önemli tema ise Suriye'deki değişen dengeler oldu.

Karagöz, "2016'dan bu yana göreceli bir sakinlik yaşayan Suriye sahnesi, rejimin zayıflamasıyla yeniden hareketlendi. Jürimiz, Sednaya Hapishanesi'nden kurtulan mahkumların hikayesini ele alan Samuel Nacar'ın Revista 5W için çektiği 'Gölgelerin Zaten Bir Adı Var' serisine 'Seri Haber İkincilik Ödülü'nü verdi. Ayrıca, AFP fotoğrafçısı Sameer Al-Doumy'nin 'Savaşın İzleri Altında' başlıklı karesi, 'Tekil Günlük Yaşam İkincilik Ödülü'ne layık görüldü." ifadelerini kullandı.

İstanbul Photo Awards 2025'te bu yıl Hannah McKay, Mads Nissen gibi dünyaca ünlü isimlerin yanı sıra Çin'den İtalya'ya kadar birçok farklı ülkeden bağımsız fotoğrafçı da yer aldı.

Serdar Karagöz, geçen yıl hayatını kaybeden ve 2017-2024 yılları arasında İstanbul Photo Awards jüri üyeliği yapan Marion Mertens'in anısını yaşatmak adına "Tekil Günlük Yaşam" kategorisinin ismini onun adıyla değiştirdiklerine işaret ederek, "Bu kategoride birincilik ödülü, Filistin'de yaşanan açlık krizini çarpıcı biçimde gözler önüne seren fotoğrafıyla Mahmoud Zaki Salem Issa'ya verildi." diye konuştu.

İstanbul Photo Awards 2025 kapsamında dünyanın farklı yerlerinde sergiler açılacağını, interaktif ve yenilikçi etkinlikler düzenleneceğini aktaran Karagöz, "İstanbul Photo Awards, yalnızca bir yarışma değil, küresel fotoğraf dünyasında bir buluşma noktası haline geldi. Bu yarışmayı her yıl daha da ileriye taşımaya devam edeceğiz. Kazanan tüm fotoğrafçıları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Anadolu Ajansı, İnsan Hakları, Kültür Sanat, istanbul, Filistin, Suriye, Güncel, Kültür, Sanat, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Photo Awards 2025: Gazze'deki Dramatik Fotoğraflar Öne Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tom Cruise ile görüntülenen Ana De Armas, dekolteli elbisesi ile göz kamaştırdı Tom Cruise ile görüntülenen Ana De Armas, dekolteli elbisesi ile göz kamaştırdı
Mezarlıkta Bahçeli önlemi Partililer etten duvar ördü Mezarlıkta Bahçeli önlemi! Partililer etten duvar ördü
Kenan Yıldız, seccade ile camiye gitti Kenan Yıldız, seccade ile camiye gitti
İşte Bahçeli’nin Türkeş’in mezarı başındaki en net görüntüsü İşte Bahçeli'nin Türkeş'in mezarı başındaki en net görüntüsü
Manchester City’de bir devir sona eriyor Kevin de Bruyne ayrılığı duyurdu Manchester City'de bir devir sona eriyor! Kevin de Bruyne ayrılığı duyurdu
Kiralık evler için son günler Yapmayana ceza var Kiralık evler için son günler! Yapmayana ceza var
Piyasa dizisi reytinglere yenik düştü Başrol oyuncusu sebebini açıkladı Piyasa dizisi reytinglere yenik düştü! Başrol oyuncusu sebebini açıkladı
Tavuk dönerden zehirlenenler hastanedeki tabloyu anlattı: Çocuklar kıvranıyordu Tavuk dönerden zehirlenenler hastanedeki tabloyu anlattı: Çocuklar kıvranıyordu
Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi: 3’ü kadın 4 can kaybı Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi: 3'ü kadın 4 can kaybı
Murat Ongun’a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu’na attı Murat Ongun'a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu'na attı
Tarihi çöküş durdurulamıyor Trilyon dolarlar eridi Tarihi çöküş durdurulamıyor! Trilyon dolarlar eridi

10:35 Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi: 3’ü kadın 4 can kaybı Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi: 3'ü kadın 4 can kaybı
09:17 Murat Ongun’a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu’na attı Murat Ongun'a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu'na attı
08:43 Tarihi çöküş durdurulamıyor Trilyon dolarlar eridi Tarihi çöküş durdurulamıyor! Trilyon dolarlar eridi
08:39 Bir ilçe alarmda Vakalar patladı, aciller doldu, ilaçlar tükendi Bir ilçe alarmda! Vakalar patladı, aciller doldu, ilaçlar tükendi
02:16 Ankara’da sağanak nedeniyle evleri su bastı Ankara'da sağanak nedeniyle evleri su bastı
14:46 Kızgın inek, çiftlik çalışanını hastanelik etti Kızgın inek, çiftlik çalışanını hastanelik etti
14:41 Bahçeli, Genel Merkez’de Partililere ’’Bozkurt’’ selamıyla karşılık verdi Bahçeli, Genel Merkez'de! Partililere ''Bozkurt'' selamıyla karşılık verdi
14:41 Tavuk dönerden zehirlenenler hastanedeki tabloyu anlattı: Çocuklar kıvranıyordu Tavuk dönerden zehirlenenler hastanedeki tabloyu anlattı: Çocuklar kıvranıyordu
14:40 Piyasa dizisi reytinglere yenik düştü Başrol oyuncusu sebebini açıkladı Piyasa dizisi reytinglere yenik düştü! Başrol oyuncusu sebebini açıkladı
14:25 Kiralık evler için son günler Yapmayana ceza var Kiralık evler için son günler! Yapmayana ceza var
14:21 Manchester City’de bir devir sona eriyor Kevin de Bruyne ayrılığı duyurdu Manchester City'de bir devir sona eriyor! Kevin de Bruyne ayrılığı duyurdu
14:12 İşte Bahçeli’nin Türkeş’in mezarı başındaki en net görüntüsü İşte Bahçeli'nin Türkeş'in mezarı başındaki en net görüntüsü
14:11 Kenan Yıldız, seccade ile camiye gitti Kenan Yıldız, seccade ile camiye gitti
14:08 Mezarlıkta Bahçeli önlemi Partililer etten duvar ördü Mezarlıkta Bahçeli önlemi! Partililer etten duvar ördü
14:05 Tom Cruise ile görüntülenen Ana De Armas, dekolteli elbisesi ile göz kamaştırdı Tom Cruise ile görüntülenen Ana De Armas, dekolteli elbisesi ile göz kamaştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2025 11:37:04. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul Photo Awards 2025: Gazze'deki Dramatik Fotoğraflar Öne Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement