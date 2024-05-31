İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Kudüs Bildirisi yayımladı - Son Dakika
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İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Kudüs Bildirisi yayımladı

İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Kudüs Bildirisi yayımladı

İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, İsrail'in Filistin'e uyguladığı soykırıma dikkati çekmek amacıyla 'Kudüs Bildirisi' yayımladı. Okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla okunan bildiri, diğer okullarda da kapanış törenlerinde seslendirildi. Bildiride, İsrail'in zulmüne karşı duruş ve adalet talebi vurgulandı.

31.05.2024 18:34
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İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, İsrail'in Filistin'e uyguladığı soykırıma dikkati çekmek amacıyla "Kudüs Bildirisi" yayımladı.

Okuldan yapılan açıklamaya göre, bahçedeki bayrak töreninde okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla okunan bildiri, İstanbul'un çeşitli ilçelerindeki diğer okullarda da kapanış törenlerinde öğrenciler tarafından seslendirildi.

Okul öğrencisi Hüseyin Şahin tarafından okunan bildiride, "Bugün 100 yıldır coğrafyamızı işgal eden, bölen, parçalayan, kan döken emperyalistlerin devam eden zulümlerine karşı duruşumuzun bir ifadesi olarak buradayız. Refah'ta yüzlerce ailenin evi yakıldı, çocuklar parçalandı, anneler, babalar öldürüldü. Acımasız katiller, güvenli bölge olarak addedilen Refah'ı vurdular. Ne erzak ne yardım ne de bir kelam yeter oradaki acıyı anlatmaya. Bir anne çocuğunun parçalarını yerden topladı. Bir baba enkazın altından yanan çocuğunu çıkardı. Ne ahlak kaldı ne izan kaldı ne nizam. Bütün insanlık sınıfta kaldı. Bütün adalet yerle yeksan oldu, bütün insan hakları yerin dibine battı. Orada bir çocuk açlıktan ölürken tüm kuruluşlar cehennemin dibine battı." ifadeleri kullanıldı.

Her dakika yüzlerce insanın hayatını kaybettiği, koskoca İslam aleminin sadece kınamakla yetindiği belirtilen bildiride, şunlar kaydedildi:

"Batsın petrolleriniz, batsın doğal gazlarınız, batsın altın rezervleriniz, bir bebek hunharca katlediliyorsa batsın iktidarlarınız. Bu süreçten sonra tüm bu sistemin yetersizliği artık aşikar. İslam'ın ve insanlığın umudu olmaya gayret edeceğiz. Biz çalışacağız, biz uğraşacağız. Ey İsrail! Belki 10, belki 20, belki 30 sene ama bir gün geleceğiz. Bugünün inanmış gençliği Hz. Ömer'in, Selahaddin Eyyubi'nin, Yavuz Sultan Selim'in ruhu ile gelecek, işgal ettiğin o topraklardan seni çöplüğün en derinlerine göndereceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Kudüs Bildirisi yayımladı - Son Dakika

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