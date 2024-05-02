İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğrencileri İsrail saldırılarına tepki gösterdi - Son Dakika
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İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğrencileri İsrail saldırılarına tepki gösterdi

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğrencileri İsrail saldırılarına tepki gösterdi

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki göstermek için ABD'de Filistin dayanışma gösterisi düzenleyen öğrencilere destek verdi.

02.05.2024 16:38
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İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki göstermek için ABD'de Filistin dayanışma gösterisi düzenleyen öğrencilere destek verdi.

Üniversitenin Halkalı'daki kampüsünde yer alan camide öğlen namazının ardından toplanan öğrenciler, Türkçe ve İngilizce döviz ve pankartlar taşırken İsrail karşıtı slogan attı, tekbir getirdi.

Yürüyüşten önce açıklama yapan Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail saldırılarında 30 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını, yüz binlerce insan da evsiz kaldığını söyledi.

Acar, Gazze'de yaşanan insanlık ve hukuk dışı soykırımı şiddetle kınadığını belirterek, ABD'deki üniversitelerde yapılan barışçıl eylemlere karşı üniversite yönetimlerinin, resmi makamların ve özellikle güvenlik kuvvetlerinin takındığı tutumum insanlıkla bağdaşmadığını kaydetti.

Yaşanan durumun insanlık ve akademik dünya adına maalesef utanç verici olduğunu dile getiren Acar, şöyle konuştu:

"Çünkü orada masum eylem yapan öğrenciler, hatta öğretim üyeleri güvenlik kuvvetlerinin şiddetine maruz kalıyorlar. Öğrencilerin okuma hakları, eğitim hakları ve ifade özgürlükleri ciddi bir şekilde ihlal ediliyor ve bir kısım ilgili devlet yetkilileri tarafından da bu şiddet, Gazze'deki katliam gibi maalesef destek görüyor. Gazze meselesini sadece Arapların, Müslümanların değil aslında bütün insanlığın sorunu olarak görmek gerekir. Çünkü savaş dediğimiz şeyin bile bir hukuku vardır. Ama burada görünüyor ki hukuk, insanlık, insaf, hiçbir şey kalmamış."

Acar, Gazze'deki saldırılarda öğrencilerin, öğretim üyelerinin ve akademisyenlerin hayatını kaybettiğini belirterek, "Bütün bu insanlık dışı zulmü şiddetle kınıyoruz. Amerika ve batılı ülkelerdeki üniversitelerde bu katliama karşı barışçıl tepkilere gösterilen olumsuz ve hukuk dışı şiddeti de kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Üniversiteli kardeşlerimizi ve akademisyenlerimizi eylemlerimize ses vermeye davet ediyoruz"

Grup adına Türkçe olarak basın açıklamasını okuyan öğrencilerden Muhammet Özbe, İsrail'in saldırılarında binlerce insanın hayatını kaybettiğini hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yaşananların uluslararası platformlara taşındığını, dünyanın birçok yerinde protestoların başladığını anlattı.

ABD genelindeki onlarca kampüse yayılan eylemlere katılan, seslerini yükselten üniversite öğrencilerine teşekkür eden Özbe, şöyle devam etti:

"Bizler de vicdan sahibi her bir genç gibi Gazze'de yaşanan katliama karşı on binlerce gencin katılımıyla ilk günden bugüne gerçekleştirdiğimiz 'SayStop' eylemlerimize, boykot çağrılarımıza ve yardım faaliyetlerimize ara vermeksizin devam edeceğiz. Gazze halkının çığlığına ses veren herkesin farklılıklarına bakmaksızın yanında olmaya devam edeceğimiz bildiriyoruz. Gazzelilerin çığlıklarına kulak veren ABD'nin Emerson Üniversitesi öğrencilerinin yanında olduğumuzu belirtiyoruz. 81 ilimizde bulunan bütün üniversiteli kardeşlerimizi ve akademisyenlerimizi İsrail barbarlığına karşı durmaya, Gazzeli kardeşlerimizin yanında olmaya ve 'SayStop' eylemlerimize ses vermeye davet ediyoruz."

Rektör Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar ve akademisyenlerin de destek verdiği eylemde grup, rektörlük binasına kadar yürüdü.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

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