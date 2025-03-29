İstanbul-Samsun kara yolunda bayram trafiği yoğunlaştı

İstanbul- Samsun kara yolunda Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu arttı.

Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkanlar, İstanbul-Samsun D100 kara yolunda sabah saatlerinden itibaren yoğunluğa neden oldu.

Karadeniz Bölgesi'nin önemli geçiş güzergahlarından Amasya'nın Merzifon ilçesinde, özellikle Amasya, Tokat, Sivas, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon istikametinde araçlar yoğunluk oluşturdu.

Trafik ekipleri, bölgede önlem alarak araçların geçişinde sorun yaşanmaması için çaba harcıyor.

Merzifon Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, gerçekleştirdikleri denetimlerde araç sürücüleri ile yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu ve rutin trafik kontrollerini yapıyor.

Sürücü ve yolcuların bayramını kutlayan ekipler, vatandaşlara trafik kurallarına uymaları, emniyet kemeri kullanımı, hız limitlerine uymaları, araç takip mesafelerini korumaları, sürüş esnasında cep telefonu kullanılmaması, mola verme konularında bilgilendirmede bulunuyor.