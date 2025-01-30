İstanbul Şoförleri \'Yılın Kareleri\' Oylamasında

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İstanbul'da çalışan bazı şoförler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Otobüs, taksi ve minibüs şoförleri, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Günlük Hayat" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Minibüs şoförü Bekir Alyan, "Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'ün "Devrilen diktatör", "Haber"de Barış Seçkin'in "Dış işleri", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Hussain Ali'nin "Çamur deryası", "Günlük Hayat"ta İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule", "Spor"da Halil Sağırkaya'nın "Abluka" fotoğraflarını beğendi.

Alyan, Suriye'de Hafız Esed'in heykelinin yıkıldığı anı gösteren "Devrilen diktatör" karesinden çok etkilendiğini belirterek, dünyanın hiçbir yerinde diktatörlerin kabul görmemesini istediğini söyledi.

Diktatörlerin insanlara eziyet çektirdiğini anlatan Alyan, " Orta Doğu'da çok güzel şeyler oluyor gerçekten. İnsanlar özgürlüğüne kavuşuyor. Yaptıklarına baktığınızda birçok insanı hapse koymuş, birçoklarına eziyet çektirmiş. O nedenle şahsen sevindim." dedi.

"Suriye'de yıkılan yerlere çok üzüldüm"

Minibüs şoförü Erdoğan Can, "Özgür Suriye"de Emin Sansar'ın "Kutlamalar", "Haber"de Özkan Bilgin'in "Gece nöbeti", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Garry Lotulung'un "Kuyruklu yıldız ve volkan", "Günlük Hayat"ta Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler", "Spor"da Gökhan Balcı'nın "Şükür" karelerine oy verdi.

Can, Suriye'de Beşar Esed'in gitmesine ve rejimin devrilmesine sevindiğini dile getirerek, Suriyelilerin de artık memleketine gidebileceğini kaydetti.

Minibüs şoförü Şükrü Dursun, "Özgür Suriye"de Emin Sansar'ın "Şehrin hayaleti", "Haber"de Ali Jadallah'ın "Patlama anı", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Ali İhsan Öztürk'ün "Av peşinde", "Günlük Hayat"ta Şebnem Coşkun'un "Dostlarla yolculuk", "Spor"da ise Ali Atmaca'nın "Buruk bakış" fotoğraflarını tercih etti.

Dursun, Suriye'de yıkılan yerlere çok üzüldüğünü, bu görüntülerin olmamasını arzuladığını söyledi.

Bazı insanların sokakta kalmak zorunda kaldığına dikkati çeken Dursun, insanın içinin acıdığını anlattı.

"Üç kare bir arada, çok hoşuma gitti"

Taksi şoförü Kasım Kına da "Özgür Suriye"de Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz", "Haber"de Celal Güneş'in "Protesto", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Şebnem Coşkun'un "Buzun üstünde, suyun altında", "Günlük Hayat"ta İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule", "Spor"da Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" karelerini seçti.

Kına, "7 tepe, 5 minare, 1 kule" adlı fotoğrafı İstanbul'un tarihi ve doğal güzelliğinin çok hoş aktarılmasından dolayı beğendiğini dile getirerek, "Çeken kişi, çok güzel çekmiş. Üç kare bir arada, çok hoşuma gitti." diye konuştu.

Taksi şoförü Bedri Şimşek, "Özgür Suriye"de Emin Sansar'ın "Kutlamalar", "Haber"de Ali Atmaca'nın "Her yer Filistin", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Klebher Vasquez'in "Kim kimi izliyor?", "Günlük Hayat"ta Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece", "Spor"da Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" fotoğraflarını oyladı.

Şimşek, AA muhabirine, "Kim kimi izliyor?" isimli karede insanlarla hayvanların iç içe olmasını çok beğendiğini dile getirdi.

"Üzülüyoruz ama yapacak bir şey yok"

Taksi şoförü Serhat Hulak, "Özgür Suriye"de Hesham Elsherif'in "Özgürlük kulesi", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Lokman İlhan'ın "Derin tehdit", "Haber"de Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" ve "Spor"da Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" karelerini beğendi.

Hulak, "Madenciler" fotoğrafını çok anlamlı bulduğunu belirterek, "Yerin metrelerce altında, sadece çoluk çocuğunun rızkını kazanmaya çalışan insanların yaşamla mücadelesini görüyoruz. Üzülüyoruz ama yapacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.

"Listeler" adlı fotoğraf için çok duygulandı

Taksi şoförü Recep Kına, "Özgür Suriyede Emin Sansar'ın "Listeler", "Haber"de Ali Jadallah'ın "Evi terk ederken" fotoğrafını tercih ederken, "Günlük Yaşam ve Çevre"de Nurettin Boydak'ın "Hayat damarları", "Günlük Hayat"ta Cem Özdel'in "Namaz vakti", "Spor"da da Cem Özdel'in "Dalgalar arasında" karelerini beğendi.

Oylamanın ardından AA muhabirine konuşan Kına, "Listeler" adlı fotoğrafta sevdiklerini ve ölülerini arayan insanların çabalarını gösteren andan dolayı çok duygulandığını aktardı.

Otobüs şoförü Bedir Demirtaş, "Özgür Suriye"de Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz", "Haber"de Murat Şengül'ün "Yeniden başlamak lazım", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Lukas Kabon'un "Kurtarılan can", "Günlük Hayat"ta Elif Öztürk'ün "100 yıl sonra", "Spor"da Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" karelerine oy verdi.

Demirtaş, fotoğrafların çok güzel olduğunu dile getirerek, "Ama bir tanesi var, gerçekten insanı çok etkiliyor. Emevi Camisi'ndeki insanların saf tuttuğunu görünce, insanın gözleri yaşarıyor. Çok etkilendim." diye konuştu.

"Tek temennim, bir an önce bu savaşın bitmesi"

Otobüs şoförü Erdoğan Kadim ise "Özgür Suriye"de Hesham Elsherif'in "Özgürlük kulesi", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Lokman İlhan'ın "Derin tehdit", "Haber"de Ali Jadallah'ın "Geriye kalan", "Günlük hayat"ta "Kar eğlencesi", "Spor"da Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" fotoğraflarını seçti.

"Geriye kalan" adlı fotoğrafın kendisini çok etkilediğine işaret eden Kadim, şunları kaydetti:

"İnsan gibi güzelce yaşamak varken Filistin'de yaşanan bu acı gerçekleri gerek sosyal medyadan gerek televizyonlardan görüyoruz. Aynı şeyleri kendi çocuklarımız için de düşünüyoruz. Kendi memleketimiz ve insanlarımız için de düşünüyoruz. Çok zor bir durum, Allah kimsenin başına vermesin. Tek temennim, bir an önce bu savaşın bitmesi. İnsanca, beraber, huzur ve barış içinde yaşamaları."

"Madencilere duacıyız"

Otobüs şoförü Birol Güneş de "Özgür Suriye"de Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz" karesini beğendi.

"Haber"de Celal Güneş'in "Protesto", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Şebnem Coşkun'un "Buzun üstünde, suyun altında" karelerini seçen Güneş, "Günlük Hayat"ta Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" ve "Spor"da Cem Özdel'in "Dalgalar arasında" fotoğraflarını oyladı.

Güneş, AA muhabirine, Zonguldak'ta maden işçilerinin bulunduğu fotoğrafın kendisini çok etkilediğini söyledi.

Madencilerin kilometrelerce yerin altında çalıştıklarını anlatan Güneş, "Gece giriyorlar, yine gece çıkıyorlar. Hayatları gerçekten çok zor. Biz, onlara minnettarız. Madenciler candır. Rabb'im onları kötülüklerden, felaketlerden esirgesin. Madencilere duacıyız. Allah, Zonguldak'taki, Soma'daki madencileri başımızdan eksik etmesin. Soma'da vefat eden madencilerimizi rahmetle anıyorum." şeklinde konuştu.