İstanbul Stratejik Düşünce ve Araştırma Merkezi Dergisi Filistin Sorununu Ele Aldı

Yerel ve küresel ölçekli siyasi, iktisadi ve toplumsal konularda makalelerin yer aldığı İstanbul Stratejik Düşünce ve Araştırma Merkezi (İSDAM) Düşünce Dergisi, 6. sayısında Filistin sorununu ele aldı.
Derginin editörü Ömer Kılıç, kaleme aldığı yazıda, Gazze direnişinin insanlığa uzun süredir unuttuğu değerleri hatırlattığını belirterek, "Uluslararası kuruluşların bir süredir dünya barışı için yetersiz kalan etkisizliklerine, çeşitli insan hak ve savunucularının, bilimsel değer ve bağımsızlık ürettiğini düşündüğümüz ekollerin sessizliği ve zulümden yana açık tavırları, bu uyanışı harekete geçiriyor. İnsan, çocuk, yaşlı ve kadın olmanın, din, dil, ırk, renk gözetmeden kendi başına bir değer olduğunu haykırıyor yine, zulme gözünü kapatan ülkelerin halkları. Selam olsun onlara diyerek bu haykırışa, uyanışa katkı sadedinde Filistin'in derinliklerine inerek, bu topraklardaki tarih, kültür ve direnişin izlerini sürmek istedik." ifadesini kullandı.
Kılıç, yeni sayının Gazze şehitleri ve direnişine ithaf edildiğinin altını çizdi.
Prof. Dr. Taha Abdurrahman ile yapılmış "Aksa Tufanı" röportajının yer aldığı dergide Doç. Dr. M. Hüseyin Mercan "İmkansız Barış ve Adaletsiz Ateşkes Sarmalında Filistin", Dr. Gökhan Kavak " İsrail'in Gazze'deki Soykırımının Afrika'daki Yansımaları", Sümeyye Açıkgöz "Filistin'in Kalbinde Değişen Coğrafya", Dr. Muhammed Şehit Hakçıoğlu "Batı Uygarlığının Bir Tezahürü Olarak 7 Ekim ve Sonrası", Dr. Ayşe Çekiç "Çatışma Kültürü ve Düşman Yaratma Bağlamında Kudüs", Ziya Polat "İslam, Kimlik ve Kudüs" ve Doç. Dr. Cafer Acar "Kudüs'te Barış Var mı?" konulu makalelere imza attı.
Mustafa Eminoğlu Filistin-İsrail çatışmasının hukuki yönünü "Uluslararası Hukukta İsrail Sorunu ve Gazze Direnişinin Hukuki Boyutu" yazısında incelerken, Mehmet Akif Can "Filistin-İsrail Meselesinde Türk Diplomasisinin İşlevselliği", Kübranur Yılmaz "Terk Edilmiş Çocukluk; Filistin'de Çocuk Olmak", İbrahim Yılmazer "Filistin-İsrail Arasında İstihbarat Savaşları", Musa Biçkioğlu "Kutsal Yönüyle Kudüs'te Barışın Temini" ve Abdullah Serenli "Kudüs'te Hakikati Haykırmak" yazılarıyla dergiye katkı sağladı.
Filistinli gazeteci Dr. Zahir Elbeyk'in "Hamas Hareketi" başlıklı yazısı da dergide Arapça yayımlandı.
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