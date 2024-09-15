İstanbul\'da zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Güncel

2 ülkeden İsrail\'e füze saldırısı! Demir Kubbe hata verdi, çok sayıda yaralı var

Pendik\'te İETT şoförü çileden çıktı, yolcuya saldırdı! Hadi delsene beni

Narin ne gördüğü için öldürüldü? İşte olası senaryo

"Kim lan bu herif!"

AKOM\'dan İstanbul için sağanak uyarısı

HÜDA PAR liderinden çok konuşulacak Anayasa çıkışı: Ahmağa anlatır gibi söyledim

İstanbul TEM Otoyolu'nda İSTOÇ mevkiinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kaza nedeniyle iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 5 kişi sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametindeki 3 şerit kapatılırken trafik akışı tek şeritten sağlanıyor. Ekiplerin araçları kaldırma çalışması sürüyor.