İstanbul TEM Otoyolu'nda İSTOÇ mevkiinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Kaza nedeniyle iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 5 kişi sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametindeki 3 şerit kapatılırken trafik akışı tek şeritten sağlanıyor. Ekiplerin araçları kaldırma çalışması sürüyor.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var - Son Dakika
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