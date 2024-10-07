İstanbul'un Kurtuluşu 101. Yılında Kutlandı - Son Dakika
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İstanbul'un Kurtuluşu 101. Yılında Kutlandı

İstanbul\'un Kurtuluşu 101. Yılında Kutlandı

İstanbul Büyükşehir ve Beşiktaş Belediyesi iş birliğiyle İstanbul’un kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü dolayısıyla Barbaros Meydanı’nda Melek Mosso konseri düzenledi. İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın katıldığı etkinlikte, İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşu verilen mesajlarla kutlandı.

07.10.2024 10:50  Güncelleme: 10:53
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(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir ve Beşiktaş Belediyesi iş birliğiyle İstanbul'un kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü dolayısıyla Barbaros Meydanı'nda Melek Mosso konseri düzenledi. İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın katıldığı etkinlikte, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşu verilen mesajlarla kutlandı.

İstanbul'un kurtuluşunun 101'inci yıl dönemi dolayısıyla Beşiktaş'ta, İBB ve Beşiktaş Belediyesi iş birliğiyle bir dizi etkinlik düzenlendi. Barbaros Meydanı'nda gerçekleşen kutlamalar dj performansıyla başladı. Ardından vatandaşlara İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşuyla ilgili bir video gösterimi gerçekleştirildi. Gecenin finalinde sanatçı Melek Mosso şarkılarını Beşiktaşlı vatandaşlar ve tüm İstanbullular için seslendirdi. Kutlamalara CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Selli Dursun ve CHP Beşiktaş İlçe Başkanı Alican Şen katıldı.

"Daima özgür ve mutlu ol İstanbul"

Konser öncesi bir konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un tarihi değiştiren şehir olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"İstanbul'un kurtuluş gününün yıl dönümü kutlu olsun. Bu şehrin her güzel anını birlikte kutlayacağız. Bize bu şehri ve ülkeyi emanet edenlerin ruhları şad olsun. İstanbul tarihin akışını değiştiren bir şehirdir. İstanbul dünya başkenti bir şehirdir. İşte Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethettiğinde Orta Çağ'ın sonu gelmiştir. İşte 1923'te bu aziz millet Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ayağa kalkıp işgalcileri İstanbul'dan evlerine gönderdi. Nasıl oldu geldikleri gibi gittiler. İşte bu büyük zaferde dünyada yeni bir dönemi başlatmıştır. Milletçe bağımsızlığımıza sahip çıktık ve işgalcilere hadlerini bildirdik. İşgal birlikleri İstanbul'dan ay yıldızlı bayrağımızı selamlayarak ayrıldılar. O günden sonra tüm dünyada bağımsızlık ateşi yakıldı saltanatlar yıkıldı ve yerine Cumhuriyetler kuruldu. Kuruluş mücadelemizin ateşini de işgalcilerin İstanbul'dan temizlenmesi yaktı. İstanbul'un kurtuluşundan sadece 23 gün sonra hep birlikte o milletimizin gücüyle Mustafa Kemal'in liderliğinde Cumhuriyeti ilan ettik. Nasıl bir Cumhuriyet, Tam Bağımsız Türkiye Cumhuriyet'i kuruldu. Bu anlamda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz milletimizin tüm şehit ve gazilerini minnetle yaad ediyorum ruhları şaad olsun. Daima özgür ve mutlu ol İstanbul."

Kutlamalara katılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ise İstanbul'a sahip çıkacaklarını ifade ederek, "İstanbul'un kurtuluşunun 101'inci yılını, İBB iş birliğiyle Beşiktaş Meydanı'nda Melek Mosso şarkılarıyla kutladık. Kurtuluşun gününde tekrar ediyoruz: İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte hem emanetimiz İstanbul'a hem de milli iradeye sonuna kadar sahip çıkacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

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