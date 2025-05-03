İstanbul'un silüetinde yer edinen Büyük Çamlıca Camisi milyonları ağırlıyor - Son Dakika
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İstanbul'un silüetinde yer edinen Büyük Çamlıca Camisi milyonları ağırlıyor

Görkemli mimarisiyle dikkati çeken ve içine girildiği andan itibaren selatin camilerinin devamı hissini uyandıran, büyük ibadethane olmasının yanında içerisinde barındırdığı unsurlarla Türkiye'nin en modern külliyesi olan Büyük Çamlıca Camisi 6 yıl önce bugün açıldı.

03.05.2025 11:12
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Görkemli mimarisiyle dikkati çeken ve içine girildiği andan itibaren selatin camilerinin devamı hissini uyandıran, büyük ibadethane olmasının yanında içerisinde barındırdığı unsurlarla Türkiye'nin en modern külliyesi olan Büyük Çamlıca Camisi 6 yıl önce bugün açıldı.

İstanbul Boğazı'ndan bakıldığında şehrin silüetinde dikkat çekici bir yeri olan ve külliyeye girildiği andan itibaren de selatin camilerinin devamı hissini uyandıran Büyük Çamlıca Camisi, ibadethane olmasının yanı sıra kütüphane, sanat galerisi, konferans salonu, sanat atölyesi, İslam Medeniyetleri Müzesi, Çocuk Akademisi ve Kur'an kursuyla ön plana çıkıyor.

Fikir projesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait olan ve şehre hakim Çamlıca Tepesi'nde temeli 7 Ağustos 2013'te atılan Büyük Çamlıca Camisi, Osmanlı- Selçuklu mimari tarzı ile bugünün çizgilerini bütünleştiren şehrin sembolleri arasına katıldı.

Büyük Çamlıca Camisi, resmi açılışının gerçekleştirildiği 3 Mayıs 2019'dan bugüne milyonlarca ziyaretçiye kapılarını açtı. Kapalı alanda 25 bin kişi, iç ve dış avlu ile yaklaşık 65 bin kişinin aynı anda saf düzeniyle namaz kılabildiği camide, 2019'daki resmi açılış öncesi yaklaşık 70 bin kişi sabah namazı kıldı.

Külliyenin öne çıkan bazı özellikleri

Çamlıca Tepesi'nde estetik ve heybetli yapısıyla dikkatleri üzerine çeken caminin, üç şerefeli 4 minaresi Malazgirt Zaferi'ne ithafen 107,1 metre, iki şerefeli 2 minaresi ise 90 metre yüksekliğinde.

Caminin 72 metre yükseklikteki ana kubbesi Türkiye'de yaşayan 72 milleti, 34 metre çapındaki kubbesi İstanbul'u simgeliyor. Caminin ana kubbesinin üzerinde 3 metre 12 santimetre genişliğinde, 7 metre 77 santimetre yüksekliğinde, 4,5 ton ağırlığında alem bulunuyor.

Nanoteknolojiyle renklendirilen ve 3 parçadan oluşan alem, dünyanın en büyük alemi olma özelliğini taşıyor.

Büyük Çamlıca Camisi, 5 metre genişliğinde, 6,5 metre yüksekliğinde ve 6 ton ağırlığındaki ana kapısıyla da dünyadaki en büyük ibadethane kapılarından birine sahip.

"Asrın mührü" olarak nitelendirilen yapı, 10 bin metrekarelik İslam Medeniyetleri Müzesi'ni, 3 bin 500 metrekarelik sanat galerisini, 3 bin metrekarelik yetişkin ve çocuk kütüphanesini, 1071 kişilik konferans salonunu, 8 sanat atölyesini, Çocuk Akademisi ile Kur'an kursu ve 3 bin 500 araçlık kapalı otoparkı bünyesinde barındırıyor.

Büyük Çamlıca Camisi, kullanılan ses sistemleri, akustiği, ışık, ısıtma, havalandırma ve güvenlik sistemleriyle de ön plana çıkıyor.

Turistlerin ziyaret rotasında

Cami, bünyesinde barındırdığı salonlarla, kentteki sergi, konferans, fuar gibi birçok yerel ve ulusal etkinliğe de ev sahipliği yapıyor.

Açıldığı günden itibaren milyonlarca insanı ağırlayan cami, yerli ve yabancı turist kafilelerinin ziyaret rotasında önde gelen mekanlar arasında yerini aldı. İbadet için farklı ülkelerden gelen Müslümanların yanı sıra diğer dinlerden insanlar da Büyük Çamlıca Camisi'ne yoğun ilgi gösteriyor.

İslam Medeniyetleri Müzesi, barındırdığı eserlerle ilgi çekiyor

Açıldığı 8 Nisan 2022'den bu yana içerisinde bulundurduğu eserlerle Külliye'nin en önemli parçalarından biri de Milli Saraylar Başkanlığına bağlı İslam Medeniyetleri Müzesi oldu.

Toplam 10 bin metrekarelik kapalı alanda kurgulanan müzede, İslam sanatının 7. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar tarihi gelişimini yansıtan 600'ü aşkın eser sergileniyor.

Türk-İslam tarihine ve manevi kimliğine ışık tutan seçkin eserler, dijital uygulamalarla zenginleştirilen farklı tematik bölümlerle sanatseverlerle buluşturuluyor.

Osmanlı Devleti'nin her sene hac mevsiminden önce Mekke ve Medine'ye gönderdiği Surre-i Hümayun alayının en gösterişli unsuru Mahmel-i Şerif ile Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) fiziki ve ahlaki güzelliklerini anlatan Hilye-i Şerif'ler koleksiyonun dikkati çeken eserleri arasında. Bu iki eserin yanı sıra müzede Hücre-i Saadet perdesi, Başmak-ı Şerif, Sakal-ı Şerif, Hilye-i Şerif, Kabe örtüleri, Kur'an-ı Kerim'ler, Hacer'ül Esved ve Hırka-i Saadet mahfazaları, Kabe kilidi ve anahtarı, kaftanlar ve tılsımlı gömlekler ile çini ve hat sanatının nadide örnekleri, Osmanlı ve İslam devletleri sikkeleri, hat levhaları, bilim objeleri, padişah kılıçları ve birçok eser yer alıyor.

Müze, 2 milyon 35 bin 880 kişiyi ağırladı

Müze, içerisinde barındırdığı dijital enstalasyon ile geleneksel müzelerden farklılaşırken, modern dönemi de yakalıyor.

Müzede ayrıca daha önce hiçbir sergide ve müzede yer almamış eserler sergileniyor.

Müzeyi ziyaret eden gençler özellikle dijital olarak yapılan gösterilere ilgi gösterirken, bu alanda İslamiyet'in doğuşu, Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili enstalasyonlar dikkati çekiyor. Büyük Çamlıca Camisi'nde ziyaretçiler için kutsal emanetleri anlatan bir video odası yer alıyor. Ziyaretçiler bu odada kutsal emanetlerin tamamını görüp öğrenebiliyor.

Açıldığı günden bu yana 3 yılda 2 milyon 35 bin 880 kişiyi ağırlayan İslam Medeniyetleri Müzesi, Topkapı ve Dolmabahçe saraylarından sonra en çok ziyaretçi ağırlayan müzeler arasına girdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'un silüetinde yer edinen Büyük Çamlıca Camisi milyonları ağırlıyor - Son Dakika

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