İstanbul Emniyeti'nde Devir Teslim - Son Dakika
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İstanbul Emniyeti'nde Devir Teslim

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4,5 yıldır yürüttüğü İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevini emekli olarak tamamlayan Zafer Aktaş, görevi Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı'ndan atanan Selami Yıldız'a devretti. Vatan Emniyet Yerleşkesi'ndeki devir teslim töreninde konuşan yeni İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "İstanbulumuzun huzur ve güvenliği için, terörle, organize suç örgütleriyle ve zehir tacirleriyle mücadelemiz devam edecektir." dedi.

06.12.2024 13:46
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Kamera: Ozan URAL

(İSTANBUL) 4,5 yıldır yürüttüğü İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevini emekli olarak tamamlayan Zafer Aktaş, görevi Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı'ndan atanan Selami Yıldız'a devretti. Vatan Emniyet Yerleşkesi'ndeki devir teslim töreninde konuşan yeni İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "İstanbulumuzun huzur ve güvenliği için, terörle, organize suç örgütleriyle ve zehir tacirleriyle mücadelemiz devam edecektir." dedi.

Dün gece Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları ile; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Yıldız atandı. Devir teslim töreni ise bu sabah Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. Törende konuşan yeni İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Zafer Aktaş'a teşekkür etti. Yıldız, "İstanbulumuzun huzur ve güvenliği için terörle, organize suç örgütleriyle ve zehir tacirleriyle mücadelemiz devam edecektir. Bu mücadelede hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız. Sayın emniyet müdürümüzün de emekliliği hayırlı olsun." dedi.

"Görevimi layıkıyla yapmanın huzuruyla emekliye ayrılıyorum"

Zafer Aktaş da "15 Haziran 2020 tarihinde atanmış olduğum İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevimden emekli olmam gerekçesiyle ayrılıyorum. Yaklaşık 4 buçuk yıllık süreçte İstanbul'un huzur ve güvenliği için canla başla görev yaptık. Başta sayın Bakanımıza, sayın Valimize, sizlere ve İstanbul halkımıza teşekkür ediyoruz. 1979 yılında teşkilata girdim. 45 yıllık bir süre zarfında mensubu olmaktan gurur duyduğum vatanıma ve milletime hizmet etme şerefine nail olduğum emniyet teşkilatından görevimi layıkıyla yapmanın huzuruyla emekliye ayrılıyorum. Selami kardeşimiz bilgisi becerisi ile görevini layıkıyla yapacağını düşünüyorum ve yeni görevinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Aktaş dün akşam da emniyet personeliyle Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'nde bir veda yemeğinde bir araya geldi. Aktaş, burada yaptığı konuşmada da, "Polislik çok özel bir meslektir. Meslek diyorum ama, bu öyle maaş için yapılacak bir meslek değildir. Başta adanmışlık ister. Vatan aşkı, bayrak aşkı, millet aşkı ister. Yüreğinde Allah korkusunu taşır polis. Çıkmaz sokaklarında dilinde dua, gözünde kararlılık vardır. Ve biz polislerin tek bir düşmanı vardır: KÖTÜLÜK!" dedi. Eşine de teşekkür eden Aktaş, "Ve evlatlarım… Belki çocukken sizlerle dilediğiniz kadar oynayamadım, doğum günlerinizi kaçırdım, elinizden tutup doyasıya sinemaya, parka gidemedim." sözleriyle helallik istedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul Emniyeti'nde Devir Teslim - Son Dakika

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