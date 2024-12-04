İstanbul'un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu - Son Dakika
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İstanbul'un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne Zafer Aktaş'ın yerine Emniyet Genel Müdür Yardımcısı ve Emniyet İstihbarat Başkanı Selami Yıldız getirildi.

04.12.2024 16:12  Güncelleme: 16:43
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Dört yılı aşkın süredir İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Zafer Aktaş'ın görev süresi, yaş haddinden ötürü 5 Aralık'ta tamamlanıyor. Bunun üzerine Aktaş'ın yerine yeni İstanbul emniyet müdürü, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı ve Emniyet İstihbarat Başkanı Selami Yıldız oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Yıldız'ın atanmasının Resmi Gazete'de yayınlanması bekleniyor.

SELAMİ YILDIZ KİMDİR?

Selami Yıldız, 1968'de İstanbul'da dünyaya geldi. Yıldız, 1986 yılında Ankara Polis Koleji'nden, 1990 yılında da Polis Akademisi'nden mezun oldu. 1998 ile 2000 tarihleri arasında Portekiz Büyükelçiliği'nde Güvenlik Ataşesi olarak görev aldı. 2014 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etti. 2017 tarihinde ise Adana İl Emniyet Müdürlüğü görevine atandı. Yıldız, 2 Ağustos'ta yayımlanan Resmi Gazete kararının ardından Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

İstanbul\'un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu

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Son Dakika Güncel İstanbul'un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Abuzer Kadayıf:
    Hayırlı olsun şimdi onlar düşünsün 25 13 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Al birini vur ötekini 3 9 Yanıtla
  • mert çelik:
    kaç tane değişti 8 1 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    ne değişecek.. 0 0 Yanıtla
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