İstanbul Üniversitesi, Beyazıt Yerleşkesine Ziyaretler İçin Randevu Sistemi Başlattı

İstanbul Üniversitesi, üniversiteye ziyaretlerin hafta içi 13.00-16.00 saatleri arasında, tarihi ve kültürel niteliklerinden dolayı Beyazıt yerleşke bahçesini kapsayacak şekilde, internet sitesinden randevu alınarak gerçekleşeceğini bildirdi.
Halk ziyaretine açılan üniversite, bu ziyaretin ne zaman ve ne şartlarda yapılabileceğine ilişkin bir açıklamayı, okulun sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Açıklamada, üniversitenin öğrenci ve mensupları ile ziyaretçilerin güvenliği için uygulanacak olan tedbirler şöyle sıralandı:
"Üniversitemize ziyaretler hafta içi 13.00-16.00 saatleri arasında tarihi ve kültürel niteliklerinden dolayı Beyazıt yerleşkemiz bahçesini kapsayacak şekilde gerçekleşecektir. Ziyaret için İstanbul Üniversitesi web sitesi (https://istanbul.edu.tr) üzerinden randevu alınmalıdır. Ziyaretçilerimiz araç ile giriş yapamayacaklardır. Ziyaretlerde, rektörlük binası idari büroları ile eğitim-öğretim görülen binalar, salonlar, etüt sınıfları-okuma salonları ve amfilere giriş yapılamayacaktır. Resmi tatiller (dini ve milli bayramlar, özel günler), sınav günleri ve üniversitemiz yönetimi tarafından belirlenen zamanlarda kampüsümüz ziyarete kapalı olacaktır. Beyazıt kampüsündeki tarihi ve kültürel atmosferi deneyimlemek isteyen misafirler, güvenlik görevlilerimiz tarafından yapılacak kontrollere tabi tutulduktan sonra giriş esnasında alacakları ziyaretçi kartları ile yerleşkemize giriş yapabileceklerdir."
Ziyaretler sadece kültürel amaçlı
Üniversite yönetiminin gerekli görülen durumlarda ek güvenlik tedbirleri uygulama hakkına sahip olduğu da aktarılan açıklamada, yerleşke ziyaretinde üniversitenin eğitim-öğretim ve idari işleyişini bozacak etkinliklerin yapılamayacağı, ziyaretlerin sadece kültürel amaçlı gerçekleştirileceği belirtildi.
Bilimle toplumu bütünleştirmeyi amaçlayan "Açık kapı, açık bilim" yaklaşımının, öğrenciler ve mensupların huzur, refah ve güvenini muhafaza edecek, ziyaretçilerin de sağlıklı ve kaliteli bir deneyim yaşayabilmesini mümkün kılacak şekilde icra edileceğine işaret edilen açıklamada, "Bu kapsamda Beyazıt kampüs bahçesine yapılacak ziyaretlerde ihtiyaç duyulması durumunda ilave güvenlik önemleri alınacak olup, yukarıda belirtilen güvenlik prosedürlerine aykırı durumlarda, güvenlik görevlilerimiz müdahale etme hakkına sahip olacaktır." ifadesi kullanıldı.
Son Dakika › Güncel › İstanbul Üniversitesi, Beyazıt Yerleşkesine Ziyaretler İçin Randevu Sistemi Başlattı - Son Dakika
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