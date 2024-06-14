İstanbul Valiliğinde Bayramlaşma Töreni Düzenlendi

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İstanbul Valiliğinde, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Vali Davut Gül, Cağaloğlu'nda bulunan Valilik binasının Fuaye Salonu'nda yapılan törene katılanların bayramını tebrik etti.

Bayramlaşma töreni öncesi konuşan Gül, "Her bayram öncesinde olduğu burada yüz yüze bayramlaşmak aynı şehirde oturup, birbirimizle mesajlaşmamak, birbirimizi telefonla aramamak için ayaküstü bayramlaşıyoruz. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ederiz." dedi.

Gül, bayram tatilinde uzun yola çıkanların trafik kurallarına uymalarının önemli olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı tatili 9 gün, dolayısıyla önümüzde uzun bir tatil dönemi var. Okullar tatil oldu. Çocuklarımız, ailelerimiz memleketlerine, tatil beldelerine gidecekler. İki gün önceki programımızda da söyledik. Trafik ve dikkat birinci önceliğimiz. Ağız tadıyla giderler, sağ salim gelirler. Ben, hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Allah nicelerine kavuşturmayı nasip etsin. Ailelerinizle, çocuklarınızla birlikte ülkemizde özgür bir şekilde bayram kutlamayı nasip etsin."

Bayramlaşma programına, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis 1. Başkanı Nuri Aslan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, adli yargı mensupları, kurumların müdürleri, bölge müdürleri ve valilik personeli katıldı.???????