İstanbul Valiliğinden 15 Temmuz şehitlerinin aileleri ve gaziler onuruna yemek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul Valiliğinden 15 Temmuz şehitlerinin aileleri ve gaziler onuruna yemek

İstanbul Valiliği, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla şehit yakınları ile gaziler ve aileleri onuruna Haliç Kongre Merkezi'nde yemek düzenledi.

10.07.2024 22:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Valiliği, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla şehit yakınları ile gaziler ve aileleri onuruna Haliç Kongre Merkezi'nde yemek düzenledi.

Vali Davut Gül ile eşi Gülden Gül'ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç'un da katıldığı yemek, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşan İstanbul Valisi Gül, 15 Temmuz'u "ihanet gecesi" olarak tanımladı.

Gül, "15 Temmuz 2016 gecesi, bin yıldır bu toprakları yurt edinen, uğrunda nice şehitler veren aziz milletimiz, içimizdeki hainlerin ihanetine uğradı. Bu hainler, kendi milletine, anasına, babasına, kardeşine namlu doğrulttu. Vatan savunması için kullanılacak tankları, uçakları milletimizin üstüne sürdü. Gazi Meclisimiz, işgal dönemlerinde bile uğramadığı bir saldırıyla karşılaştı." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla vatandaşların meydanlara indiğini anımsatan Vali Gül, şöyle devam etti:

"O ihanet gecesinde, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın 'Halkın gücünden büyük güç tanımadım ben bugüne kadar.' sözlerinden sonra genci, yaşlısı, kadını, erkeğiyle yüz binlerce vatandaşımız meydanlara koştu. Üzerlerine yağan kurşunlara rağmen geriye bir adım dahi atmadı, iradesine sahip çıktı. O gece şafak vaktine kadar pek çok kahramanlık öyküsü yazıldı. 99'u İstanbul'umuzdan 253 vatan evladı şehadet şerbeti içti. 2 bin 700'den fazla vatan evladı gazilik ile şereflendi. Yüce Kitabımızda buyurulduğu gibi, 'Onlar tuzak kurdu, Allah da onların tuzaklarını bozdu.' Allah'ın izni ve milletimizin ferasetiyle tüm planlar, tüm tuzaklar boşa çıktı."

Vali Gül, hain darbe teşebbüsünün Türkiye'yi demokrasi yolundan döndüremeyeceğini vurgulayarak, "Bin yıldır bize vatan olan bu toprakları ebedi vatan kılmak için göz kırpmadan ölüme yürüyen 15 Temmuz şehitlerimize borcumuzu asla ödeyemeyiz. Onları yaşadığımız, var olduğumuz müddetçe minnetle, şükranla yad edeceğiz. Hatıraları hatıramız; emanetleri emanetimizdir. Acınız acımız; hüznünüz, hüznümüzdür. Bu devlet ve millet sizin sayenizde dimdik ayaktadır, aydınlık geleceğe yürüyüşüne kararlılıkla devam etmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Gül, konuşmasının ardından masalarına gittiği şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti.

Şehit babası, o geceyi anlattı

Yemeğe katılan 15 Temmuz şehidi Muhammed Fazlı Demir'in babası Fahri Demir, AA muhabirine duygularını anlattı.

Demir, oğlunun şehit olduğu geceye ilişkin şunları kaydetti:

"Bu vatan hepimizin, hepimiz vatan için şehit olsak üzülmeyiz. Vatan sağ olsun, milletimiz sağ olsun. O gece 'Asker, bizim, polis bizim darbe mi olur?' dedim. Cumhurbaşkanımızın konuşmasını da duyunca rahmetli oğluma beni de arabaya almalarını söyledim. Oğlum, 'Babam darbe olduğunu duyarsa durmaz.' deyip benden önce sokağa çıkmış. Bana, 'Araba dolu, evden çıkmayın.' dedi. En son konuşmamız bu oldu. Sabah namazından sonra şehadet haberini aldık. Bugün yeniden bir darbe girişimi olsa bin canımız olsa feda olsun. Vatanı olmayanın hiçbir şeyi olmaz. Allah bizi kendi yolundan ayırmasın, uyuyanları uyandırsın. Allah hainlerin sonunu getirsin."

Program fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Demokrasi, 15 Temmuz, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Valiliğinden 15 Temmuz şehitlerinin aileleri ve gaziler onuruna yemek - Son Dakika


20:58 Erdoğan ve Biden’dan ayaküstü sohbet NATO zirvesinde aile fotoğrafı Erdoğan ve Biden'dan ayaküstü sohbet! NATO zirvesinde aile fotoğrafı
19:37 Kara para aklama soruşturmasında Dilan-Engin Polat çifti için 40’ar yıla kadar hapis talebi Kara para aklama soruşturmasında Dilan-Engin Polat çifti için 40'ar yıla kadar hapis talebi
17:56 NATO zirvesinde tarih verildi ABD, Hollanda ve Danimarka, Ukrayna’ya F-16’ları gönderecek NATO zirvesinde tarih verildi! ABD, Hollanda ve Danimarka, Ukrayna'ya F-16'ları gönderecek
17:29 Tam da Nasrallah konuşma yapıyordu İsrail savaş uçakları Beyrut semalarında ses hızını aştı Tam da Nasrallah konuşma yapıyordu! İsrail savaş uçakları Beyrut semalarında ses hızını aştı
16:39 Sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildi Sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildi
21:18 Sabiha Gökçen’de uçuşların yüzde 10’u iptal edilecek Sabiha Gökçen'de uçuşların yüzde 10'u iptal edilecek
21:00 Beşiktaş’ın Ciro Immobile için Lazio’ya yaptığı teklif ortaya çıktı Beşiktaş'ın Ciro Immobile için Lazio'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
20:33 Arda Güler, en çok takipçisi olan Türk futbolcu oldu Arda Güler, en çok takipçisi olan Türk futbolcu oldu
18:59 Beşiktaş, FIFA’daki Tyler Boyd dosyasını kapattı Beşiktaş, FIFA'daki Tyler Boyd dosyasını kapattı
18:23 İşsizlik ve istihdam oranları belli oldu Bakan Şimşek: Enflasyonu düşürüp gelir dağılımını iyileştireceğiz İşsizlik ve istihdam oranları belli oldu! Bakan Şimşek: Enflasyonu düşürüp gelir dağılımını iyileştireceğiz
18:22 Eski halinden eser yok Wanda Nara’nın ayrılık kararı Icardi’yi fena hırpalamış Eski halinden eser yok! Wanda Nara'nın ayrılık kararı Icardi'yi fena hırpalamış
17:27 Dursun Özbek, Fenerbahçe’nin şikayeti üzerine “şüpheli“ sıfatıyla ifade verdi Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin şikayeti üzerine "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi
16:51 Yeni sözleşme uzatmıştı Galatasaray’ın yıldızı şimdiden ayrılmayı düşünüyor Yeni sözleşme uzatmıştı! Galatasaray'ın yıldızı şimdiden ayrılmayı düşünüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 23:06:41. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul Valiliğinden 15 Temmuz şehitlerinin aileleri ve gaziler onuruna yemek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement