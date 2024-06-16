İstanbul Valisi Davut Gül, Darülaceze sakinleriyle bayramlaştı

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İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaret ettiği Darülaceze sakinleriyle bayramlaştı.

Şişli'deki kuruma gelişinde Vali Gül'ü Darülaceze Başkanı Esra Ceceli İslam ve görevliler karşıladı.

Darülaceze sakinleriyle sohbet eden Gül, herhangi bir sorun veya talepleri olup olmadığını sordu. Kurum sakinlerinin Çanakkale gezisi talebi üzerine Vali Gül, bu talebin en kısa zamanda karşılanacağını söyledi.

Ziyaretin ardından Gül, Darülaceze Başkanı İslam ile makamında görüşerek bilgi aldı.

Vali Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla Darülacaze sakinlerini ziyaret ettiğini söyledi.

Darülaceze sakinlerinin devlete emanet edilmiş olduğunu vurgulayan Gül, şöyle konuştu:

"Onları hem ziyaret ettik hem hayır dualarını aldık hem de bayram süresince, tatil döneminde 7/24 hizmet veren mesai arkadaşlarımızla bayramlaştık. İstanbul'un her köşesinde bayram huzur içinde devam ediyor. Rabbim tekrarına kavuştursun. Darülacaze'ye sahip çıkan, destek olan, hayır hasenat anlamında bu kurumu yaşatan ve burada profesyonel olarak çalışan herkese teşekkür ediyorum. İçerideki sakinlerimizin yüzü gülüyor. Allah bu yüzlerin mutluluğunu daim eylesin."

Vali Gül'e ziyaretinde Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya da eşlik etti.