İstanbul Valisi Davut Gül'den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Mesajı - Son Dakika
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İstanbul Valisi Davut Gül'den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Mesajı

İstanbul Valisi Davut Gül\'den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Mesajı

İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Vali Gül, İstanbul ve Türkiye'nin üretim çarklarını çeviren tüm işçilerin bu özel gününü kutladı. Gül, emekçilerin birlik ve dayanışmasının artmasını ve barışın, huzurun sağlanmasını diledi. İstanbul'un işin, aşın, emeğin ve ekmeğin şehri olduğunu vurgulayan Gül, işçilerin kutsal emeklerinin değerini bulmasını diledi ve Türkiye'nin geleceğine güç katacaklarına inandığını belirtti. Gül, tüm işçi ve emekçi kardeşlerini selamladı ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

30.04.2024 18:07
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İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Gül, mesajında, gecesini gündüzüne katarak İstanbul ve Türkiye'nin üretim çarklarını çeviren tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Emekçilerin birlik ve dayanışmasının sembolü olan bugünün; farklı inanç ve kültürlerin asırlardır kardeşçe yaşadığı bu coğrafyada barışın, huzurun ve dayanışmanın artmasına vesile olmasını dileyen Gül, "Dört buçuk milyon kayıtlı işçisiyle İstanbul; işin, aşın, emeğin ve ekmeğin şehridir. Sizler; şehrimizin, ülkemizin kalkınması, istikrar içinde gelişip büyümesi yolunda çok büyük roller üstleniyorsunuz." ifadesini kullandı.

Gül, şunları kaydetti:

"Tüm kurum ve kuruluşlarımızla hep birlikte şehrimizde eşitliğin sağlanması, hakların korunması, hakkın yüceltilmesi için tüm samimiyetimizle gayret gösteriyoruz. Alnımızın teri İstanbul için çalışıyoruz. Bu vesileyle her biri isimsiz birer kahraman olan siz işçi kardeşlerimin kutsal emeklerinin değerince karşılık bulmasını yürekten diliyorum. Türkiye sevdasıyla bu ülke için, bu millet için canla başla çalışan herkesten Allah razı olsun diyorum. Ekmeğini alnının teriyle kazanan emekçilerimizin Türkiye Yüzyılı'nda da gücümüze güç katacaklarına yürekten inanıyorum. Bütün işçi ve emekçi kardeşlerimizi canı gönülden selamlıyorum. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul Valisi Davut Gül'den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Valisi Davut Gül'den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Mesajı - Son Dakika
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