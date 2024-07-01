İstanbul Valisi Davut Gül: Türkiye, Mavi Vatan'ı dünyanın her tarafında takip eden bir ülke konumuna geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul Valisi Davut Gül: Türkiye, Mavi Vatan'ı dünyanın her tarafında takip eden bir ülke konumuna geldi

İstanbul Valisi Davut Gül, "Özellikle Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla Mavi Vatan kavramıyla birlikte, denizlerimizde, sektörümüzün büyük desteği, savunma sanayimizin gelişmesi, ordumuzun güçlenmesiyle birlikte dünyanın her tarafına ticaret yapan Mavi Vatanı kullanan ve Türkiye'nin, Türk...

01.07.2024 14:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Valisi Davut Gül, "Özellikle Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla Mavi Vatan kavramıyla birlikte, denizlerimizde, sektörümüzün büyük desteği, savunma sanayimizin gelişmesi, ordumuzun güçlenmesiyle birlikte dünyanın her tarafına ticaret yapan Mavi Vatanı kullanan ve Türkiye'nin, Türk milletinin menfaatlerini dünyanın her tarafında takip eden, değerlendiren bir ülke konumuna geldik." dedi.

İstanbul Valiliği ile İstanbul Bölge Liman Başkanlığı tarafından, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı"nın 98. yıl dönümü kapsamında Beşiktaş'ta tören düzenlendi.

Vali Gül, burada yaptığı konuşmada, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu'yla ülkenin, kara sularında bağımsızlık ve hakimiyet ilan ettiğini söyledi.

Bu kanunla üç tarafı engin sularla çevrili ülkenin denizlerindeki varlığının güçlendirildiğini, ticaretin millileştirildiğini dile getiren Gül, "Bugün kendi ürettiğimiz gemilerle Mavi Vatan'ımızda ve tüm denizlerde gücümüze güç katıyor ve limanlarımızla bütün dünyaya bağlanıyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla Mavi Vatan kavramıyla birlikte, denizlerimizde, sektörümüzün büyük desteği, savunma sanayimizin gelişmesi, ordumuzun güçlenmesiyle birlikte dünyanın her tarafına ticaret yapan Mavi Vatan'ı kullanan ve Türkiye'nin, Türk milletinin menfaatlerini dünyanın her tarafında takip eden, değerlendiren bir ülke konumuna geldik." diye konuştu.

"Liman tesisi sayımız 217'ye ulaştı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar ise Kabotaj Kanunu'yla yabancı devletlerin, Türk deniz ticaretindeki hakimiyetine son verildiğini ve denizlerdeki kapitülasyonların kaldırıldığını anlattı.

Türkiye'nin dünya deniz ticaret payını arttırmak, Türk denizciliğini daha ileri noktalara taşımak için sektörle birlikte çaba sarf edildiğini dile getiren Ünüvar, şunları kaydetti:

"Sektörün önünü açacak ve destekleyecek projeler geliştirilmesi yönünde çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda 2002 yılında 149 olan liman tesisi sayımız 217'ye ulaşmış durumda. Limanlarımızda elleçlenen yük miktarı 521 milyon tona ulaştı. Ülkemiz dış ticaretinin hacim bazında yaklaşık yüzde 87'sinin deniz yoluyla yapıldığı dikkate alındığında, son 21 yılda yük elleçleme rakamlarındaki yüzde 174'lük artış Mavi Vatan'ın Türk ekonomisine sağladığı katkının en önemli göstergelerinden biridir."

"Mavi Vatan'ı koruyacak, muktedir bir Cumhuriyet donanması"

Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Rafet Oktar da üç tarafı denizlerle çevrili bir deniz ülkesi olan Türkiye'nin, güvenlik ve ekonomi açısındandan denizlere bağımlı olduğuna işaret etti.

Tümamiral Oktar, içinde bulundukları askeri politik durumun Deniz Kuvvetleri'nin gerektiğinde aynı anda 3 denizde varlık göstermesini zorunlu kıldığına dikkati çekerek, "Bu gerçeği çok önceden gören Atatürk'ün 'Denizciliği Türk'ün büyük milli ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız' direktifiyle çizdiği rotaya uygun olarak Mavi Vatan'ı koruyacak, muktedir bir Cumhuriyet donanması tesis edilmiştir." ifadesini kullandı.

Etkinlikte, İstanbul Boğazı'ndaki kutlama alanı bölgesine gelen donanma gemileri ile çeşitli tekneler de yer aldı.

Donanma gemisinden su fışkırtılan etkinlikte, İstanbul Boğazı'nda deniz yüzeyinde bugüne kadar açılmış, 1176 metrekarelik en büyük Türk bayrağı yer aldı.

Katılımcıların Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi'ni ziyaret ettiği törende şehitler için denize çelenk bırakıldı.

Kaynak: AA

Mavi Vatan, Davut Gül, İstanbul, Türkiye, Dünya, Denizcilik, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Valisi Davut Gül: Türkiye, Mavi Vatan'ı dünyanın her tarafında takip eden bir ülke konumuna geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:34 Önce Kayseri, ardından Suriye Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü Önce Kayseri, ardından Suriye! Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü?
17:57 BBP’den Ümit Özdağ’a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz BBP'den Ümit Özdağ'a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz
17:37 Sinan Ateş davası yarın devam edecek Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat Sinan Ateş davası yarın devam edecek! Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat
17:33 Suriye’de tehlikeli provokasyon Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı
15:12 Kayseri’de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi
19:04 Michy Batshuayi resmen Galatasaray’da İşte maliyeti Michy Batshuayi resmen Galatasaray'da! İşte maliyeti
17:51 Kasaya girecek para öyle böyle değil Fenerbahçe’ye dev sponsor Kasaya girecek para öyle böyle değil! Fenerbahçe'ye dev sponsor
17:04 Yeni takımı belli gibi Yıldız futbolcu Beşiktaş’a veda etti Yeni takımı belli gibi! Yıldız futbolcu Beşiktaş'a veda etti
16:28 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası! Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı
15:47 Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor
15:31 Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz
15:10 Özel’den Kayseri’deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan’a yanıt Özel'den Kayseri'deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan'a yanıt
14:52 Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geliyor Cumhurbaşkanlığından açıklama var Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geliyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
14:25 Kayseri’deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı Kayseri'deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı
14:18 Sinan Ateş davasında “Ben azmettirdim“ itirafı Mahkeme başkanı “Sen ne anlatıyorsun“ diye azarladı Sinan Ateş davasında "Ben azmettirdim" itirafı! Mahkeme başkanı "Sen ne anlatıyorsun" diye azarladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2024 19:38:16. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul Valisi Davut Gül: Türkiye, Mavi Vatan'ı dünyanın her tarafında takip eden bir ülke konumuna geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement