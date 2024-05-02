İstanbul Valisi, gazetecilere yapılan müdahale için özür diledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul Valisi, gazetecilere yapılan müdahale için özür diledi

İstanbul Valisi, gazetecilere yapılan müdahale için özür diledi

İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Mayıs kutlamalarını görüntülemek isteyen gazetecilere yapılan müdahaleyle ilgili olarak özür diledi. Vali Gül, müdür düzeyinde böyle bir talimat olmadığını belirtirken, alt düzeyde yapılan talimatın maksadını aştığını ve yanlış olduğunu ifade etti.

02.05.2024 19:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL)- İstanbul Valisi Davut Gül, 1 MayısTaksim Meydanı'nda kutlamak isteyen işçi ve emekçilere Beşiktaş'ta yapılan müdahaleyi görüntülemek isteyen gazeteciler için bir polisin "Basını süpür" ifadesiyle ilgili "Müdür düzeyinde böyle bir talimat yok, verilmedi. Alt düzeyde maksadını aşmış olabilir. Söylenip söylenmediğini bilmiyorum, duymadım ama eğer böyle bir söz söylendiyse maksadını aşmıştır. Yanlış olmuştur, özür dilerim" dedi.

1 Mayıs'ı Taksim Meydanı'nda kutlamak isteyen sendika ve sivil toplum örgütlerinin buluşma noktalarından Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda, polis Taksim'e yürümek isteyen gruba müdahale etmiş, müdahale sırasında 23 kişi gözaltına alınmıştı. Olayları görüntülemek isteyen basın mensupları için bir polisin "Basını süpür, biraz daha süpür" talimatı vermesi ve kalkanlarla engellenmesi, ANKA Haber Ajansı kamerasına yansımıştı. Benzeri bir talimat da iki ay önce İstanbul Adliyesi önünde Adalet Nöbeti'ni görüntülemek isteyen basın mensupları için verilmiş, yine gazeteciler adliye önünden uzaklaştırılmıştı.

GAZETECİLER İÇİN 'SÜPÜR' DENMİŞSE "MAKSADINI AŞMIŞTIR, YANLIŞ OLMUŞTUR, ÖZÜR DİLERİM"

İstanbul Valisi Davut Gül, Basın Konseyi'nin düzenlediği Basın Özgürlüğü Ödül Töreni'nde gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtladı. Vali Gül, "Müdür düzeyinde böyle bir talimat yok, verilmedi. Alt düzeyde maksadını aşmış olabilir. Söylenip söylenmediğini bilmiyorum, duymadım ama eğer böyle bir söz söylendiyse maksadını aşmıştır. Yanlış olmuştur, özür dilerim" dedi.

Kaynak: ANKA

Davut Gül, İstanbul, 1 Mayıs, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Valisi, gazetecilere yapılan müdahale için özür diledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:27 ABD Başkanı Biden, üniversitelerdeki Filistin protestolarına ilişkin sessizliğini bozdu ABD Başkanı Biden, üniversitelerdeki Filistin protestolarına ilişkin sessizliğini bozdu
18:52 İşte görüşme sonrası kulislere düşen bilgiler Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’ye iade-i ziyarette bulunacak İşte görüşme sonrası kulislere düşen bilgiler! Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye iade-i ziyarette bulunacak
18:52 Bloomberg: Türkiye, İsrail ile tüm ticari ilişkilerini durdurdu Bloomberg: Türkiye, İsrail ile tüm ticari ilişkilerini durdurdu
16:44 Görüşmede dikkat çeken detay Cumhurbaşkanı Erdoğan, boş koltukla mesaj mı verdi Görüşmede dikkat çeken detay! Cumhurbaşkanı Erdoğan, boş koltukla mesaj mı verdi?
14:51 Münevver Karabulut’un babası: Dublörünü yapar yollarlar, otopsi fotoğraflarına inanmıyorum Münevver Karabulut'un babası: Dublörünü yapar yollarlar, otopsi fotoğraflarına inanmıyorum
17:20 Kriz giderek büyüyor TFF’den imza sayısına itiraz Kriz giderek büyüyor! TFF'den imza sayısına itiraz
16:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme sona erdi
15:42 Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor
15:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD polisinin Gazze eylemcilerini linç etmesine kayıtsız kalamadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD polisinin Gazze eylemcilerini linç etmesine kayıtsız kalamadı
15:18 Kuzenini bıçaklayıp ’’Arkadaşlarını öldüreceğim’’ diyen 15 yaşındaki çocuk, cinayet işledi Kuzenini bıçaklayıp ''Arkadaşlarını öldüreceğim'' diyen 15 yaşındaki çocuk, cinayet işledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 20:23:13. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul Valisi, gazetecilere yapılan müdahale için özür diledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement