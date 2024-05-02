İstanbul Valisi, gazetecilere yapılan müdahale için özür diledi

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(İSTANBUL)- İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Mayıs'ı Taksim Meydanı'nda kutlamak isteyen işçi ve emekçilere Beşiktaş'ta yapılan müdahaleyi görüntülemek isteyen gazeteciler için bir polisin "Basını süpür" ifadesiyle ilgili "Müdür düzeyinde böyle bir talimat yok, verilmedi. Alt düzeyde maksadını aşmış olabilir. Söylenip söylenmediğini bilmiyorum, duymadım ama eğer böyle bir söz söylendiyse maksadını aşmıştır. Yanlış olmuştur, özür dilerim" dedi.

1 Mayıs'ı Taksim Meydanı'nda kutlamak isteyen sendika ve sivil toplum örgütlerinin buluşma noktalarından Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda, polis Taksim'e yürümek isteyen gruba müdahale etmiş, müdahale sırasında 23 kişi gözaltına alınmıştı. Olayları görüntülemek isteyen basın mensupları için bir polisin "Basını süpür, biraz daha süpür" talimatı vermesi ve kalkanlarla engellenmesi, ANKA Haber Ajansı kamerasına yansımıştı. Benzeri bir talimat da iki ay önce İstanbul Adliyesi önünde Adalet Nöbeti'ni görüntülemek isteyen basın mensupları için verilmiş, yine gazeteciler adliye önünden uzaklaştırılmıştı.

GAZETECİLER İÇİN 'SÜPÜR' DENMİŞSE "MAKSADINI AŞMIŞTIR, YANLIŞ OLMUŞTUR, ÖZÜR DİLERİM"

İstanbul Valisi Davut Gül, Basın Konseyi'nin düzenlediği Basın Özgürlüğü Ödül Töreni'nde gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtladı. Vali Gül, "Müdür düzeyinde böyle bir talimat yok, verilmedi. Alt düzeyde maksadını aşmış olabilir. Söylenip söylenmediğini bilmiyorum, duymadım ama eğer böyle bir söz söylendiyse maksadını aşmıştır. Yanlış olmuştur, özür dilerim" dedi.