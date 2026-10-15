İstanbul Valisi Gül motorlarla ilgili yasağın aynı şekilde süreceğini söyledi

İstanbul Valisi Gül motorlarla ilgili yasağın aynı şekilde süreceğini söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Valisi Gül, motorlarla ilgili yasağın aynı şekilde devam edeceğini söyledi. Vali Gül, trafik şartları uygun olduğunda motorlarla ilgili ilave bir açıklama yapılacağını belirtti.
İstanbul Valisi Gül: "Motorlarla ilgili yasağımız aynı şekilde devam edecek. Onlarla ilgili trafik şartları uygun olduğunda ilave bir açıklama yapacağız."
Kaynak: AA
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