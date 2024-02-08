İstanbul ve Kocaeli\'de 7 hırsızlık olayına karışan 3 şüpheli tutuklandı

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İstanbul ve Kocaeli'de 7 hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, 11-29 Ocak tarihlerinde Maltepe, Pendik, Tuzla ve Kocaeli Gebze'de gerçekleşen 7 otomobil, plaka ve evden hırsızlık olayıyla ilgili çalışma yürüttü.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, kimlikleri belirlenen şüpheliler Ü.I. (31), E.Y. (41) ve E.A'yı (38) adreslerinde gözaltına aldı. Şüphelilerin hırsızlık yaparken kullandıkları maske, eldiven ve tornavida da ele geçirildi.

Çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirlenen zanlılardan E.A'nın ayrıca 3 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hırsızlık için belirledikleri adreslere gelen şüphelilerin maske ve kapüşon takarak yüzlerini gizlemeye çalıştıkları görüldü.