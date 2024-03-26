Turizmde önde gelen şehirlerden İstanbul, yılın ilk 2 ayında 2 milyon 457 bin 518 yabancı ziyaretçiyi ağırladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,08 artış gösterdi.
Türkiye'ye ilk 2 ayda gelen 4 milyon 341 bin 606 yabancı ziyaretçinin yarısını ağırlayan İstanbul'u, şubat ayında en çok Ruslar tercih etti.
Şubat ayı verilerine göre geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,14 artışla 1 milyon 291 bin 522 yabancı ziyaretçi ağırlayan İstanbul, Türkiye turizminin de lokomotifi oldu.
İstanbul'u şubatta Rusya Federasyonu'ndan 138 bin 957 kişi, Almanya'dan 95 bin 465 kişi, İran'dan 75 bin 312 kişi, İngiltere'den (Birleşik Krallık) 56 bin 430 kişi, Fransa'dan 48 bin 902 kişi, Suudi Arabistan'dan 43 bin 415 kişi, Amerika Birleşik Devletleri'nden 41 bin 472 kişi ziyaret etti.
İlk tercih İstanbul Havalimanı
İstanbul'u ziyaret edenlerin ilk tercihi İstanbul Havalimanı oldu.
Geçen ay 904 bin 642 yabancı ziyaretçinin tercih ettiği İstanbul Havalimanı, yabancı turistlerin yüzde 70.27'sini konuk etti.
En çok yabancı ziyaretçinin giriş yaptığı ikinci sınır kapısı olan Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan, 381 bin 508 yabancı turist giriş yaptı.
Havayoluyla İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2023'ün aynı ayına göre yüzde 19,17 artarak, 1 milyon 287 bin 290 oldu.
İstanbul'a geçen ay deniz yoluyla gelen yabancı sayısı da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,19 olarak, 4 bin 232 kişiye ulaştı.
Son Dakika › Güncel › İstanbul, Yılın İlk 2 Ayında 2,5 Milyon Yabancı Ziyaretçiyi Ağırladı - Son Dakika
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