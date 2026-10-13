İstanbul'da kriptolu uygulamayla 10 ton uyuşturucuya 60 gözaltı kararı verildi - Son Dakika
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İstanbul'da kriptolu uygulamayla 10 ton uyuşturucuya 60 gözaltı kararı verildi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasında, kriptolu haberleşmeyle 35 uyuşturucu sevkiyatı yapan örgütlerin taşıdığı uyuşturucunun 10 tonu aştığı belirlendi. 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, suç gelirlerine konu mal varlıklarına el konuldu.

İçişleri Bakanlığı, uluslararası uyuşturucu şebekesine yönelik İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini duyurdu. Bu sabah gerçekleştirilen operasyonlara 2 bin personel katılırken, 42 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği tespit edilen 7 milyar 657 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirleriyle mücadele mesajı verdi. Çiftçi, suç örgütlerinin şirketlerin ve taşınmazların arkasına saklanarak hesap vermekten kurtulamayacağını vurguladı.

ŞİFRELİ HABERLEŞME VERİLERİ ULUSLARARASI ŞEBEKEYİ ORTAYA ÇIKARDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalara Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve MASAK destek verdi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında, uluslararası düzeyde faaliyet gösteren suç örgütünün farklı ülke ve illerde uyuşturucu madde imalatı, sevkiyatı ve dağıtımını organize ettiği tespit edildi.

Örgüt yöneticilerinin uyuşturucu ticaretinin organizasyonu, kimyasal maddelerin temini ve uluslararası sevkiyatların nakliye ve lojistik süreçlerinde görev aldıkları belirlendi.

Şifreli haberleşme verilerinin incelenmesiyle örgütün uluslararası tedarik ve sevkiyat faaliyetleri ile yurt içindeki dağıtım ağı arasındaki bağlantılar ortaya çıkarıldı. Yapılan tespitlerde şebekenin eroin, esrar ve kokain ticareti kapsamında toplam 10 ton 100 kilogram uyuşturucu maddeyle bağlantılı olduğu belirlendi.

7 MİLYAR 657 MİLYON TL DEĞERİNDEKİ MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik bu sabah İstanbul merkezli 13 ilde, 2 bin personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlar sonucunda suçtan elde edildiği tespit edilen toplam 7 milyar 657 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

El konulan mal varlıkları arasında 163 gerçek kişiye ait banka hesapları ve kripto varlıklar, 556 taşınmaz, 155 motorlu taşıt ve 71 şirketteki ortaklık payları yer aldı.

BAKAN ÇİFTÇİ: ZEHİRDEN SERVET, SUÇTAN SALTANAT KURDURMAYIZ!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, operasyona ilişkin açıklamasında uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirlerle mücadeleye dikkat çekti.

Uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri parayla kendilerini dokunulmaz zanneden kişilerin şirketlerin ve taşınmazların arkasına saklanarak hesap vermekten kurtulamayacağını belirten Çiftçi, yalnızca uyuşturucu satıcılarının değil, bu kirli ticareti organize eden, finanse eden ve suç gelirlerini aklamaya çalışanların da peşinde olduklarını vurguladı.

Büyük bir hassasiyetle yürütülen takibin ardından uluslararası uyuşturucu şebekesine yönelik operasyonun gerçekleştirildiğini belirten Çiftçi, suç örgütünün 10 ton 100 kilogram uyuşturucu maddeyle bağlantısının tespit edildiğini ve 7 milyar 657 milyon TL değerindeki mal varlığına el konulduğunu bildirdi.

“KİRLİ PARANIZ SİZE KALKAN OLMAZ”

Bakan Çiftçi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ne kirli paranız size kalkan olur ne de suçtan elde ettiğiniz servet sizi kurtarır!

Bu milletin evlatlarının geleceğini zehirleyerek kurduğunuz saltanatı başınıza yıkacağız!”

Uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Çiftçi, operasyonda görev alan Emniyet Teşkilatını, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığını, İstanbul Emniyet Müdürlüğünü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığını tebrik etti.

Çiftçi, açıklamasını “Suçun kökünü de kurutacağız, kirli paranın kaynağını da!” sözleriyle tamamladı.

İçişleri Bakanlığı da gençlerin geleceğini korumak ve ailelerin huzurunu sağlamak amacıyla uyuşturucuya yönelik operasyonların ülke genelinde aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: DHA
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