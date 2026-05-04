İstanbul'da sahte belgelerle ikamet izni aldıran şüphelilere operasyon: 31 gözaltı

04.05.2026 09:38  Güncelleme: 09:40
Özgür EREN / İSTANBUL, (DHA9)-İstanbul'da hazırladıkları sahte belgelerle yabancı uyruklu kişilere ikamet izni aldırdığı tespit edilen 31 şüpheli düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

İstanbul'da hazırladıkları sahte belgelerle yabancı uyruklu kişilere ikamet izni aldırdığı tespit edilen 31 şüpheli düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sahte belgelerle ikamet izni alınmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda ikamet izni işlemleri sırasında ibraz edilen belgelerde tahrifat yapılması, sahte belgeler düzenlenmesi ve gerçeğe aykırı taahhütnameler hazırlanması suretiyle suç faaliyetinde bulunulduğunu tespit edildi. 

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİBİN ARDINDAN EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR DÜZENLENDİ

Teknik ve fiziki takibin ardından kimlik ve adresleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alınırken evlerde yapılan aramalarda bazı evraklara el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

