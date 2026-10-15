İstanbul'da sağanak: Ayazağa Spor Okulu'nu su bastı, öğrenciler öğretmenlerince kurtarıldı - Son Dakika
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İstanbul'da sağanak: Ayazağa Spor Okulu'nu su bastı, öğrenciler öğretmenlerince kurtarıldı

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İstanbul'da etkili olan sağanak Ayazağa'da bir spor okulunu su altında bıraktı. Antrenman sırasında mahsur kalan öğrenciler, öğretmenlerinin sırtında taşınarak tahliye edildi; o anlar cep telefonuyla görüntülendi. Kentte caddeler göle döndü, araçlar sular altında kaldı.

İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle Ayazağa Spor Okulu'nu su bastı. Okulda o sırada antrenman yapan öğrencileri öğretmenleri kurtardı. Öğrencilerin, öğretmenleri tarafından sırtında taşınarak tahliye edildiği görüntüler cep telefonuyla kaydedildi.

CADDELER GÖLE DÖNDÜ, ARAÇLAR SULAR ALTINDA KALDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkisini gösteren sağanak nedeniyle birçok bölgede ev ve iş yerlerini su bastı, yollar göle döndü. Vatandaşlar ulaşımda sorun yaşadı, mahsur kalanlar ekipler tarafından kurtarıldı. Ayazağa'da da sağanak nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı. Caddeler adeta göle dönerken park halindeki araçlar sular altında kaldı.

ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİLERİNİ SIRTINDA TAŞIDI

Bölgedeki bir spor okulunda antrenman yapan bir grup öğrenci ise okulu su basması nedeniyle mahsur kaldı. Öğrenciler, öğretmenlerinin çabasıyla kurtuldu. Bir öğretmenin, öğrencilerini sırtına alarak güvenli bölgeye taşıdığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA
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