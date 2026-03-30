İstanbul'da yağmur durmayacak! AKOM'dan yeni uyarı: Zorunlu olmadıkça çıkmayın
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da yağmur durmayacak! AKOM'dan yeni uyarı: Zorunlu olmadıkça çıkmayın

30.03.2026 15:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da cuma gecesinden bu yana etkili olan yoğun yağış, baraj doluluk oranlarını artırırken günlük yaşamı da zorlaştırdı. İstanbul’da aralıksız süren sağanak sonrası AKOM vatandaşlara, '"Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın" uyarısı yaptı.

Cuma gecesinden bu yana etkili olan sağanak yağış İstanbul’da hayatı olumsuz etkilerken, AKOM ve İBB yetkilileri vatandaşlara dikkatli olunması çağrısında bulundu.

İstanbul’da günlerdir etkisini sürdüren sağanak yağış, megakentte günlük yaşamı zorlaştırmaya devam ediyor. Cuma gecesinden bu yana aralıklarla devam eden yağışların ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) yeni uyarılarda bulundu.

METREKAREYE 93 KİLOGRAMA KADAR YAĞIŞ DÜŞTÜ

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, kent genelindeki gelişmeleri AKOM’da takip etti. Yetkililerden bilgi alan Aslan, İstanbul’un uzun süredir beklediği yağışlara kavuştuğunu belirterek, “Cuma gecesinden bu yana metrekareye 54 ila 93 kilogram arasında yağış düştü. Bu ciddi bir yağış miktarıdır” dedi.

BARAJLAR DOLMAYA BAŞLADI

Yağışların barajlara olumlu yansıdığını ifade eden Aslan, kurak geçen dönemin ardından su havzalarının yeniden toparlanmaya başladığını söyledi. Aslan, “Barajlarımız hızla su topluyor. Kuraklık nedeniyle zorlanan havzalarımız bu yağışlarla birlikte rahatlıyor” ifadelerini kullandı.

SAHADA BİNLERCE PERSONEL GÖREVDE

Yoğun yağışın bazı olumsuzlukları da beraberinde getirdiğini belirten Aslan, özellikle trafikte riskin arttığına dikkat çekti. İstanbul genelinde teyakkuz halinde olduklarını vurgulayan Aslan, “6 bin 903 personelimiz ve 2 bin 505 araç ve iş makinemiz sahada aktif görev yapıyor. Göllenmelerden su baskınlarına, ağaç devrilmelerinden altyapı sorunlarına kadar tüm ihbarlara anında müdahale ediyoruz” dedi.

KAZADA YARALANAN POLİSLERE GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Aslan, sabah saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana gelen kazada yaralanan polis memurlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

VATANDAŞLARA KRİTİK UYARI

İstanbullulara çağrıda bulunan Aslan, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması gerektiğini belirterek, riskli bölgelerde dikkatli olunması ve resmi uyarıların takip edilmesi gerektiğini söyledi. “Biz sahadayız, İstanbul’u yalnız bırakmıyoruz” diyen Aslan, yağışların sürebileceği uyarısında bulundu.

Gündem, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Türkiye genci Türkiye genci:
    Berekettir çok şükür Alt yapıyı planlı saglam yapsalar korkulcak bişey yokda çalışan belediyeler nadir artık 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 16:12:56. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.