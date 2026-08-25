İPA: İstanbulluların yüzde 45,8’i son bir yılda herhangi bir kültür-sanat etkinliğine katılmadı - Son Dakika
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İPA: İstanbulluların yüzde 45,8’i son bir yılda herhangi bir kültür-sanat etkinliğine katılmadı

İPA: İstanbulluların yüzde 45,8’i son bir yılda herhangi bir kültür-sanat etkinliğine katılmadı
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İPA araştırmasına göre İstanbulluların yüzde 45,8'i son bir yılda kültür-sanat etkinliğine katılmadı. Katılımı zorlaştıran en büyük neden yüzde 45 ile bilet ve giriş ücretlerinin yüksekliği; ekonomik koşullar nedeniyle en çok restoran-kafe harcamalarında kısıntıya gidildi.

(İSTANBUL) - İstanbul Planlama Ajansı (İPA), kentteki kültür ve eğlence alışkanlıklarını araştırdı. Araştırmaya göre İstanbulluların yüzde 45,8'i son bir yılda herhangi bir kültür-sanat etkinliğine katılmadı. Kültür-sanat etkinliklerine katılımı zorlaştıran nedenler arasında yüzde 45 ile "bilet ve giriş ücretlerinin yüksekliği" ilk sırada yer aldı. Son bir yılda ekonomik koşullar nedeniyle kültür ve eğlence harcamalarında en fazla kısıntıya gidilen kalem ise yüzde 41,4 ile restoran-kafe gibi sosyal mekan harcamaları oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İPA aylık veri bülteni İstanbul Barometresi'nin temmuz sayısı yayımlandı. Bu sayının tematik araştırma konusu "İstanbul'da Kültür ve Eğlence Alışkanlıkları" olarak belirlendi. 758 kişiyle yürütülen araştırmada, İstanbulluların kültürel yaşama katılım düzeyi, katılımın önündeki engeller ve dijital eğlence alışkanlıkları incelendi.

"EN ÇOK KONSERLER TERCİH EDİLDİ"

Katılımcıların yüzde 45,8'i son bir yılda herhangi bir kültür-sanat etkinliğine katılmadığını belirtti. Etkinliğe katılanların en yaygın tercihi yüzde 33,9 ile konserler oldu. Konserleri yüzde 21,8 ile tiyatro/stand-up, yüzde 21,2 ile sanat galerisi veya müze ziyareti izledi. Kitap fuarı ya da yazarlarla buluşma yüzde 16,2, sokak festivali veya açık hava etkinliği yüzde 16,1, film festivali ise yüzde 11,9 oranında tercih edildi. Tasarım, fotoğraf ve moda etkinlikleri yüzde 6,2, dans gösterileri yüzde 5,9, opera-bale ya da klasik müzik dinletileri ise yüzde 5,7 oranında gerçekleşti.

Kültür-sanat etkinliklerine katılımı zorlaştıran nedenler arasında yüzde 45 ile "bilet ve giriş ücretlerinin yüksekliği" ilk sırada yer aldı. İkinci sırada yüzde 38,1 ile "iş ve okul nedeniyle vakit bulamamak" seçeneği yer aldı.

"KÜLTÜR VE EĞLENCE HARCAMALARINDA TASARRUF"

Katılımcılara son bir yılda ekonomik koşullar nedeniyle kültür ve eğlence harcamalarında kısıntıya gidip gitmedikleri de soruldu. En fazla kısıntıya gidilen harcama kalemi yüzde 41,4 ile restoran-kafe gibi sosyal mekan harcamaları oldu. Katılımcıların yüzde 39,8'i hiçbir harcama kaleminde kısıntıya gitmediğini belirtti. Konser veya tiyatro bileti alımında yüzde 37,6, sinema bileti alımında yüzde 37,2 oranında kısıntıya gidildi. Müze ziyaretlerinde bu oran yüzde 26, kitap-dergi-dijital içerik alımında yüzde 25,9, yayın platformu aboneliklerinde ise yüzde 25,2 oldu.

"DİJİTAL İÇERİKLER NEDEN TERCİH EDİLİYOR"

Araştırmada dijitalleşmenin kültür ve eğlence alışkanlıklarındaki yeri de incelendi. Fiziksel olarak etkinliklere katılmayı tercih edenlerin oranı yüzde 56,9 olurken, kültürel deneyimler yerine sosyal medya ve dijital içerikleri tercih edenlerin oranı yüzde 28,5 olarak belirlendi. Dijital içeriği kültürel deneyimlere tercih ettiğini belirten katılımcıların yüzde 34,3'ü bunun nedenini "zaman kısıtlıyken dijital içeriğin çok daha pratik olması" şeklinde açıkladı. "Dijital içeriklerin çok daha erişilebilir ve uygun fiyatlı olması" yüzde 29,6 ile ikinci sırada yer aldı. "Sosyal çevrenin de dijitale yönelmesi" yüzde 18,1, "fiziksel mekanlara ulaşmanın zor veya yorucu olması" ise yüzde 12,5 oranında çıktı.

"EKRAN SÜRESİ: 3 SAAT 8 DAKİKA"

Araştırmada, günlük ortalama dijital eğlence içeriğine ayrılan süre toplam 3 saat 8 dakika olarak bulundu. Katılımcıların iş, uyku, yemek ve çocuk bakımı dışında kalan günlük serbest zamanları da ortalama 3 saat 44 dakika olarak hesaplandı. Bu sürelerin birbirine bu kadar yakın olması boş zamanın neredeyse tamamının dijital içerik tüketimine ayrıldığına işaret etti.

Kaynak: ANKA

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