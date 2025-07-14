İşten Atılan İşçiler Meclis Toplantısına Girmeye Çalıştı - Son Dakika
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İşten Atılan İşçiler Meclis Toplantısına Girmeye Çalıştı

İşten Atılan İşçiler Meclis Toplantısına Girmeye Çalıştı
14.07.2025 19:12
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İzmir'de işten çıkarılan işçiler, belediye meclis toplantısına girmek isterken polisle arbede yaşadı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden işten atılan işçiler Belediye Meclis Toplantısı'na girmek isteyince polis müdahale etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin iştiraki İZDOĞA, İZBETON ve İZULAŞ şirketlerinde işten atılan Belediye-İş sendikası işçiler, 9 Temmuz'da başlattıkları eylemlerine devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesinin Egemenlik Binası önünde toplanan işçiler, Kültürpark'a kadar yürüdü.

Polis, yürüyüş esnasında önlem aldı.

İzmir Büyükşehir Meclis Toplantısı'nın yapılacağı binanın önüne gelen işçiler, burada oturma eylemi yaptı.

Belediye-İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Atalay, gazetecilere, toplantıya katılacak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı burada bekleyeceklerini, kendisine işçilerin işten çıkarılma nedenini soracaklarını söyledi.

360 işçinin herhangi bir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığını belirten Atalay, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımızın niçin işten çıkarıldığını soruyoruz. Nedeni de yok. Bize 'ya toplu sözleşmeden geri adım atacaksınız ya da ben işçi kıyımı yapacağım.' diyorlar. Biz bunun karşısındayız. Sonuna kadar da mücadele edeceğiz. Arkadaşlarımızın yanındayız. Hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Sendika haksızlıkların karşısında vardır. Sayın Özgür Özel her platformda 'İşçi arkadaşlarımız, emekçi arkadaşlarımız dirensin. Haksızlığın karşısında dursun.' diyor. Burada haksızlık var. 6 gündür direnişteyiz. Sesleniyoruz, tekrar tekrar sesleniyoruz. Çıksın, gelsin buradaki haksızlığa müdahale etsin. Çalışan işçiyi ekmeğinden etmek hangi vicdana, hangi ahlaka ve mantığa sığar."

Bir süre oturma eylemine devam eden işçiler, meclis toplantısının yapıldığı Fuar 4 No'lu Hole girmeye çalıştı. Zabıta ve özel güvenlik görevlileri de kapıları kapattı, o anda arbede yaşandı ancak işçilerin girmesi engellendi.

Daha sonra polis ekipleri binanın önüne geçti, işçilere müdahale etti. Çıkan arbede sırasında baygınlık geçiren bir işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İşçilerin Kültürpark'taki bekleyişi sürüyor.

Kaynak: AA

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