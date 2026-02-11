Bornova'da Çoğunluğu Kadın 114 Kursiyer Meslek Sahibi Oldu

(İZMİR) - Bornova Belediyesi öncülüğünde, İzmir Şekerciler ve Pastacılar Odası ile İzmir Soroptimist Kulübü işbirliğinde hayata geçirilen İstihdam Garantili Pastacılık ve Ekmekçilik Kursu'nu tamamlayan 114 kursiyer, kalfalık belgelerini alarak meslek sahibi oldu. 300 saatlik kapsamlı eğitimin ardından mezunlar, istihdam garantisiyle iş hayatına adım atarken; proje özellikle kadınların ekonomik ve sosyal güçlenmesine önemli katkı sundu.

Bornova Belediyesi'nin İzmir Şekerciler ve Pastacılar Odası işbirliği ve İzmir Soroptimist Kulübü'nün desteğiyle hayata geçirilen İstihdam Garantili Pastacılık ve Ekmekçilik Kursu başarıyla tamamlandı. EVKA-3'te bulunan Mutfak Atölyesinde üç dönem halinde düzenlenen eğitimlerden toplam 114 kursiyer yararlandı.

Son dönemde eğitimi tamamlayan 37 kursiyer, düzenlenen törenle sertifikalarını alırken; pasta yarışmasında Bal Diyarı birinci, Derin Mavi ikinci, Yarım Ekmek adlı pasta ise üçüncü oldu.

300 saatlik eğitim, kalfalık belgesi ve iş garantisi

Toplam 300 saatlik yoğun eğitim programını başarıyla tamamlayan kursiyerler, kalfalık belgesi almaya hak kazandı. Eğitim sürecinde kursiyerler yalnızca pastacılık ve ekmekçilik değil; gıda hijyeni, iş güvenliği, iş hukuku, iletişim, stres yönetimi, mülakat teknikleri, özgeçmiş hazırlama, markalaşma ve yapay zeka gibi alanlarda da kapsamlı eğitim aldı. Mezunlar, istihdam garantisiyle meslek hayatına güçlü bir başlangıç yapma fırsatı yakaladı.

Hatice İmer: "Bu meslek kızlarımızın hayat yolunu açsın"

Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hatice İmer, projede eğitimci olarak yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, emeği geçen tüm kurumlara teşekkür etti. İmer, kursiyerlerin kazandığı mesleğin onların hayatta dik ve sağlam durmalarına katkı sağlayacağına inandığını vurguladı.

İhsan Esen: "Balık vermiyoruz, balık tutmayı öğretiyoruz"

İzmir Şekerciler ve Pastacılar Odası Başkanı İhsan Esen, projenin en büyük değerinin insanlara kalıcı bir meslek kazandırmak olduğunu ifade etti. Bugüne kadar bu merkezde yaklaşık 3 bin 600 kursiyerin meslek sahibi olduğunu, 42 kişinin kendi iş yerini açtığını belirten Esen, kursiyerleri istihdam sonrası da takip ettiklerini söyledi. Esen, projeye maddi destek sağlayan Almanya'daki Brot Gegen Not Vakfı ve Soroptimist Kulübü'ne, mekan desteği sunan Bornova Belediyesi'ne teşekkür etti.

Jeanette Senghass: "Sertifikalar hayat boyu kapılar açacak"

Zarurete Karşı Ekmek Vakfı (Brot Gegen Not) adına konuşan Jeanette Senghass, kursiyerlerin ortaya koyduğu ürünlerin aldıkları eğitimin en somut göstergesi olduğunu belirtti. Vakfın temel amacının insanların kendi kendilerine yetebilecek duruma gelmelerini sağlamak olduğunu vurgulayan Senghass, bu projeyle çok sayıda kadına ulaşmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Başkonsolos Ralf Schröer: "Kadın mezunların ağırlığı takdire şayan"

Almanya Başkonsolosu Ralf Schröer, vakfın 26 yıldır dünya genelinde dezavantajlı gençlere ücretsiz mesleki eğitim sunduğunu belirtti. Mezunların büyük çoğunluğunun kadınlardan oluşmasının özellikle dikkat çekici olduğunu ifade eden Schröer, 114 mezuna meslek hayatlarında başarılar diledi.

Şule Sakızoğlu: "Hamurdan umuda, geleceğe açılan bir yol"

İzmir Soroptimist Kulübü Başkanı Şule Sakızoğlu, Soroptimist kulüplerinin 100 yılı aşkın süredir kadınların yaşamlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalar yürüttüğünü belirtti. "Hamurdan Umuda" projesiyle 114 kadın ve genç kıza yeni bir gelecek yolu açtıklarını vurgulayan Sakızoğlu, proje ortaklarına, eğitmenlere ve Bornova Belediyesi'ne teşekkür etti.

Yasin Barut: "Kadın odaklı projeleri desteklemeye devam edeceğiz"

Bornova Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Yasin Barut, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin 6 Şubat deprem anma programları nedeniyle törene katılamadığını ve selamlarını ilettiğini söyledi. Projenin uzun soluklu ve çok paydaşlı yapısına dikkat çeken Barut, özellikle kadınların güçlenmesine yönelik projelere destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.