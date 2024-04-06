İstiklal Caddesi'nde Filistin'e destek yürüyüşüne polis müdahalesi

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"Dişe diş, kana kan! Ben ya da başka birisi onu yaşatmaz"

İstanbul İstiklal Caddesi'nde "Filistin İçin Bin Genç" adlı grup tarafından düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşüne polis sert bir şekilde müdahale etti. İsrail'i kınama açıklamalarıyla yetinilmemesini, ticaretin kesilmesini isteyen eylemcilerden çoğu ters kelepçe ile gözaltına alındı. Eylemci grubun sosyal medya hesabından şiddet görüntüleri paylaşıldı, gözaltında 1'i çocuk 43'nün olduğu belirtildi ve serbest bırakılmaları istendi.

"Filistin İçin Bin Genç" grubu tarafından İstiklal Caddesi'nde Filistin'e destek eylemi yapıldı. "Katil İsrail, işbirlikçi AKP", "Nehirden denize özgür Filistin" ve "İsrail'e kınama yetmez, ticareti kes" sloganları atan eylemciler, kınamayla yetinilmemesini istedi. Bir süre sonra eylemcilerin çevresi çevik kuvvet tarafından kuşatıldı. Eylemcilerden çoğu aşırı tokat ve tekmeyle şiddet uygulanarak ters kelepçe ile gözaltına alındı.

"1'İ ÇOCUK 43 KİŞİ SERBEST BIRAKILSIN"

Eylemci grubun sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde de gözaltı sırasında uygulanan polis şiddeti dikkat çekti. Paylaşımda, "İşkence ile gözaltına aldığınız 1'i çocuk 43 arkadaşımızı derhal serbest bırakın! Filistin için beraber mücadele ettiğimiz arkadaşlarımızın yanındayız!" denildi.

SİYASİLERDEN TEPKİLER

Görüntülerin sosyal medyada sıkça paylaşılmasından sonra siyasilerden de tepkiler gelmeye başladı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "İsrail'le yapılan ticaret Gazzeli mazlumlara zulümdür, ticareti protesto edenleri rencide edici bir şekilde gözaltına alıp işkence yapmak daha da büyük zulümdür. Dün Konya, bugün İstanbul… İsrail'e ticareti protesto eden gençlerimize yapılan bu muamele; İsrail'in zulmünü meşrulaştırmakta ve bu katil devleti cesaretlendirmektedir. İsrail'le ticaret, Filistin'e ihanettir. Nokta!" ifadelerini kullandı.

"BACILARIMIZA TERS KELEPÇE VURDULAR DİYENLER"

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt da "Bacılarımıza ters kelepçe vurdular diyenler! Bacılarımıza ters kelepçe vurdular... Oruç tutmayanları taciz edenlere çağrımdır. Zerre kadar onurunuz varsa, Gazze'ye sahip çıkan başörtülülere ters kelepçe takarak yumruklayanlara ses edin. Yalandan şov yapmayın.. Başörtüye uzanan elleri kırın. İktidara ZALİM diye haykırın. Yalandan Din Tüccarlığı yapmayın" dedi.