İstiklal Marşı'nın Anlamı ve Gençlik Vurgusu

12.03.2026 16:22
Bakan Tekin, İstiklal Marşı'nın önemi ve gençliğin gelecekteki rolünü vurguladı.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "12 Mart 1921, necip bir milletin kendi istikbali ve istiklali hakkında verdiği hükmün, tarihin sinesine nakşedildiği mümtaz bir dönemeçtir. O gün kabul edilen İstiklal Marşımız, ateş hattında kaleme alınmış bir şiir olarak doğmuş; kısa sürede bu tanımın çok ötesinde bir anlam kazanmıştır" dedi.

Bakan Tekin, Ankara'da 'Korkma! Gençliğin Ruhu Burada' temasıyla MEB Şura Salonu'nda düzenlenen 'İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı'na katıldı. Burada konuşan Tekin, "12 Mart 1921, necip bir milletin kendi istikbali ve istiklali hakkında verdiği hükmün, tarihin sinesine nakşedildiği mümtaz bir dönemeçtir. O gün kabul edilen İstiklal Marşımız, ateş hattında kaleme alınmış bir şiir olarak doğmuş; kısa sürede bu tanımın çok ötesinde bir anlam kazanmıştır. Öyle ki İstiklal Marşı, milletimizin en zor şartlarda dahi varlığını hangi değerler üzerine kuracağını, kendini nasıl tanımladığını ve geleceğe hangi sarsılmaz inançla yürüyeceğini ortaya koyan güçlü bir karakter beyanıdır. Bu yönüyle kolektif hafızamızın, milletimizin iradesinin ve bağımsızlığımızın timsali olarak yaşamaya devam etmektedir. Milletler; tarihlerini yaşadıkları hadiselerle beraber, o kritik hadiselerin ortasında kendileri hakkında söyledikleri edebi metinlerle tarihe nakşederler. İstiklal Marşı işte böyle esaslı ve kurucu bir manzumedir. Umudun daraldığı, belirsizliğin kol gezdiği bir vasatta kaleme alınmış, istikamet gösteren bir metindir. Korkunun değil cesaretin, tavizin değil kararlılığın; teslimiyetin değil iradenin, tereddüdün değil imanın, yeisin değil umudun en gür sesidir. Bu yönüyle milletimizin karakterini, sarsılmaz iradesini, ahlaki derinliğini ve nihayetinde dünyaya sunduğu medeniyet iddiasını kayıt almıştır. Zaman değişir, şartlar değişir; fakat insanın temel sınavları değişmez. İstiklal Marşı'nın kalıcı bir tesire sahip oluşu, bu hakikatten beslenmesindendir" diye konuştu.

'BİR MİLLETİN GELECEĞİ YETİŞTİRDİĞİ İNSANLA ŞEKİLLENİR'

Ardından programın temasına vurgu yapan Bakan Tekin, "'Korkma! Gençliğin Ruhu Burada.' Bu ifade güçlü bir güven duygusunu işaret eder. Bu ülkenin istikbaline duyulan itimadın sesidir. Çünkü bir milletin gücü, maziden aldığı ilhamla geleceğe yürüyen genç nesillerle ortaya çıkar. Milletimizin istikbalini omuzlayan her bir gencimiz, İstiklal Marşı'nın taşıdığı bu anlamın yeni temsilcisidir. Unutmayalım ki bu metin geleceğe yön verecek bir karakter çağrısı olarak kaleme alınmıştır. Marşımızın satırlarına dikkatle baktığımızda güçlü bir insan portresi görürüz. İnancını kaybetmeyen, umudunu canlı tutan, haksızlık karşısında geri çekilmeyen bir duruş. Kendi hayatından öte bir sorumluluk taşıyan, toplumunun kaderini kendi kaderiyle birlikte düşünen bir ruh. İşte tam bu noktada mesele eğitime, yani insan yetiştirme meselesine gelir. Bir milletin geleceği yetiştirdiği insanla şekillenir. Okulların değeri de burada ortaya çıkar. Eğitim; muhakeme etmeyi öğrenmektir, karakter inşa etmektir, mesuliyet üstlenebilen nesiller yetiştirmektir. Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitime bu gözle bakıyoruz. Hedefimiz; analiz edebilen, sorgulayabilen, değerleriyle barışık, sorumluluk bilinci gelişmiş, karakteri ve milli şuuru kuvvetli şahsiyetler yetiştirmektir. ve altını çizmek isterim ki Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli bu hedefimizin somutlaşmış ifadesidir" dedi.

Kaynak: DHA

