"İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etkinlikleri, "Akif'in Ülküsü Yüzyılın Öyküsü" temasıyla düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

"İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etkinlikleri, "Akif'in Ülküsü Yüzyılın Öyküsü" temasıyla düzenlenecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
"İstiklal Marşı\'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy\'u Anma Günü" etkinlikleri, "Akif\'in Ülküsü Yüzyılın Öyküsü" temasıyla düzenlenecek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı, 2027 yılında İstiklal Marşı'nın kabul edilmesinin yıl dönümü ile Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası etkinliklerinin "Akif'in Ülküsü Yüzyılın Öyküsü" temasıyla düzenleneceğini bildirdi.

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı, 2027 yılında İstiklal Marşı'nın kabul edilmesinin yıl dönümü ile Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası etkinliklerinin "Akif'in Ülküsü Yüzyılın Öyküsü" temasıyla düzenleneceğini bildirdi.

İstiklal Marşı'nın kabul edildiği 12 Mart günü ile 20-27 Aralık Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası'nda gerçekleştirilecek faaliyetleri yürütmek ve koordine etmek amacıyla oluşturulan Merkez Yürütme Kurulu, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci başkanlığında toplandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, toplantıya Milli Eğitim, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Kültür ve Turizm ile Gençlik ve Spor bakanlıklarının yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Türkiye Yazarlar Birliği ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nden temsilciler katıldı.

Toplantıda, 2027 yılında düzenlenecek 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü faaliyetlerinin ortak teması "Akif'in Ülküsü Yüzyılın Öyküsü" olarak belirlendi. Belirlenen tema, Türkiye genelinde ve yurt dışı temsilciliklerinde gerçekleştirilecek tüm programlara yön verecek.

Toplantıda, 2026 yılında gerçekleştirilen faaliyetler gözden geçirilirken 2027 yılına ilişkin görüş ve öneriler paylaşıldı. Belirlenen tema doğrultusunda ülke genelinde ve yurt dışı temsilciliklerinde yapılacak etkinliklerin planlanması ile kurumlar arası iş birliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar da görüşüldü.

TACEDDİN DERGAHI'NA ZİYARET

Toplantının ardından Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı kaleme aldığı Taceddin Dergahı ziyaret edildi.

Burada bulunan Mehmet Akif Ersoy Kültür Evi'ni ziyaret eden Bakan Yardımcısı Yelkenci, "Geçen yılki etkinliklerimizin teması 'Korkma Gençliğin Ruhu Burada' idi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni temamızı belirledik. Bu noktada bu yılın teması da 'Akif'in Ülküsü Yüzyılın Öyküsü' şeklinde kurulumuz tarafından belirlenmiş oldu. Malumunuz Mehmet Akif Ersoy istiklal şairimiz. Diğer bütün güçlü özelliklerinin yanında bizim milletimiz için en ön plana çıkan özelliği istiklal şairimiz olması. İstiklal Marşımızın yazarı, şairi olması" şeklinde konuştu.

Yelkenci, İstiklal Marşı'nın uzun ve kutlu bir mücadelenin sonunda ortaya çıktığını ve Milli Mücadele'nin ruhunu temsil ettiğini belirterek, Mehmet Akif Ersoy'un kaleminden dökülen bu eserin tarihi önemine dikkati çekti. Milli Mücadele'nin kahramanlarından Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla andıklarını ifade eden Yelkenci, silah arkadaşları başta olmak üzere şehit ve gazileri rahmet, minnet ve şükranla yad etti.

ETKİNLİKLERE VELİLER DE DAHİL EDİLECEK

İstiklal Marşı'nın taşıdığı ruhun, milli şuurun ve tarih bilincinin gelecek nesillere aktarılmasında en önemli vasıtalardan biri olduğunu vurgulayan Yelkenci, bu bilincin öğrencilere kazandırılmasının önemine işaret etti.

Yelkenci, şu şekilde konuştu:

"Bu noktada biz bunu eğitimciler olarak, bu işin sevdalıları, dertlileri olarak, devlet olarak aynı zamanda evlatlarımıza aktarmanın bu milli bilinci, tarih bilincini en önemli vasıtası olarak İstiklal Marşını ve Mehmet Akif Ersoy'un yaptıklarını, milli mücadelemizi kazananların, yapanların başta Atatürk olmak üzere yaptıklarını evlatlarımıza anlatarak bunu sağlayabileceğimizi düşünüyoruz. Bu noktada da kurul üyesi bütün bakanlıklarımız başta olmak üzere kurum ve kuruluşlar yaptıkları etkinliklerle, geçen yıl planladığımız etkinliklerin tamamını gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıl da planladıklarımızı yaparak bunu gerçekleştireceğimizi düşünüyoruz."

Yelkenci, etkinliklere katkı sunanlara teşekkür ederek, bu çalışmaları büyük bir sevgi duygusuyla sahiplenen öğrencilere de ayrıca teşekkür etti. Bu yılki etkinliklerde velileri de sürece dahil etmeyi planladıklarını belirten Yelkenci, veliler ve öğrencilerle birlikte İstiklal Marşı bilinci ve Mehmet Akif Ersoy'un düşünce dünyasının gelecek nesillere aktarılmasını amaçladıklarını ifade etti.

Kaynak: ANKA
Milli Eğitim BakanlığıMehmet Akif ErsoyGüncelSon Dakika

Emeklilerin beklediği haber geldi Şimşek resmen duyurdu Emeklilerin beklediği haber geldi! Şimşek resmen duyurdu
Uyuyan kocasına yaptığı korkunç Ardından hayatına son verdi Uyuyan kocasına yaptığı korkunç! Ardından hayatına son verdi
Burak Yılmaz’dan Emre Belözoğlu için olay sözler: Benim için önemi yok Burak Yılmaz'dan Emre Belözoğlu için olay sözler: Benim için önemi yok
Altın yatırımcısının umudu Baba Vanga 2027 için öyle bir kehaneti var ki... Altın yatırımcısının umudu Baba Vanga! 2027 için öyle bir kehaneti var ki...
Chelsea’de akılalmaz olay Her gün 2 saat o odadan çıkmıyordu Chelsea'de akılalmaz olay! Her gün 2 saat o odadan çıkmıyordu
Fenerbahçe, Liverpool’u devirdi Kasasına giren para dudak uçuklattı Fenerbahçe, Liverpool'u devirdi! Kasasına giren para dudak uçuklattı
Prof. Dr. Şener, emekli maaşı ve altın için rakam verdi İşte beklenen tablo Prof. Dr. Şener, emekli maaşı ve altın için rakam verdi! İşte beklenen tablo
Köfteci Yusuf’a giden vatandaşın isyanı: Demek ki sabah erken saatlerde... Köfteci Yusuf'a giden vatandaşın isyanı: Demek ki sabah erken saatlerde...
Fenerbahçe’de müjdeler peş peşe Taraftar bayram edecek Fenerbahçe'de müjdeler peş peşe! Taraftar bayram edecek
17:28
Liverpool zaferi sonrası Rıdvan Dilmen’den çok konuşulacak iddia
Liverpool zaferi sonrası Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak iddia
17:18
Tesisatçısının yazdıklarını görünce şoke oldu: Abi ne diyon
Tesisatçısının yazdıklarını görünce şoke oldu: Abi ne diyon
17:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci aşamayı işaret etmişti Fatma Betül Sayan, saatlerdir hesap veriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci aşamayı işaret etmişti! Fatma Betül Sayan, saatlerdir hesap veriyor
16:46
Afyonkarahisar’da iki araçta 5 kişinin cansız bedeni bulundu
Afyonkarahisar’da iki araçta 5 kişinin cansız bedeni bulundu
16:45
Bakan Şimşek sinyali verdi İşte en düşük emekli ve memur maaşı için konuşulan rakam
Bakan Şimşek sinyali verdi! İşte en düşük emekli ve memur maaşı için konuşulan rakam
16:41
Liverpool’u yıktı, İngiliz devlerini peşine taktı Transfer bombası
Liverpool'u yıktı, İngiliz devlerini peşine taktı! Transfer bombası
16:40
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan kulüp yok oldu
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu
16:18
Burak Yılmaz’dan Emre Belözoğlu için olay sözler: Benim için önemi yok
Burak Yılmaz'dan Emre Belözoğlu için olay sözler: Benim için önemi yok
16:05
Bahçelievler’deki göçükte 1 can kaybı
Bahçelievler'deki göçükte 1 can kaybı
15:32
Prof. Dr. Şener, emekli maaşı ve altın için rakam verdi İşte beklenen tablo
Prof. Dr. Şener, emekli maaşı ve altın için rakam verdi! İşte beklenen tablo
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 17:55:24. #7.13#
SON DAKİKA: "İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etkinlikleri, "Akif'in Ülküsü Yüzyılın Öyküsü" temasıyla düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android