"İstiklal Marşı\'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy\'u Anma Günü" etkinlikleri, "Akif\'in Ülküsü Yüzyılın Öyküsü" temasıyla düzenlenecek

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı, 2027 yılında İstiklal Marşı'nın kabul edilmesinin yıl dönümü ile Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası etkinliklerinin "Akif'in Ülküsü Yüzyılın Öyküsü" temasıyla düzenleneceğini bildirdi.

İstiklal Marşı'nın kabul edildiği 12 Mart günü ile 20-27 Aralık Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası'nda gerçekleştirilecek faaliyetleri yürütmek ve koordine etmek amacıyla oluşturulan Merkez Yürütme Kurulu, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci başkanlığında toplandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, toplantıya Milli Eğitim, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Kültür ve Turizm ile Gençlik ve Spor bakanlıklarının yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Türkiye Yazarlar Birliği ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nden temsilciler katıldı.

Toplantıda, 2027 yılında düzenlenecek 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü faaliyetlerinin ortak teması "Akif'in Ülküsü Yüzyılın Öyküsü" olarak belirlendi. Belirlenen tema, Türkiye genelinde ve yurt dışı temsilciliklerinde gerçekleştirilecek tüm programlara yön verecek.

Toplantıda, 2026 yılında gerçekleştirilen faaliyetler gözden geçirilirken 2027 yılına ilişkin görüş ve öneriler paylaşıldı. Belirlenen tema doğrultusunda ülke genelinde ve yurt dışı temsilciliklerinde yapılacak etkinliklerin planlanması ile kurumlar arası iş birliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar da görüşüldü.

TACEDDİN DERGAHI'NA ZİYARET

Toplantının ardından Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı kaleme aldığı Taceddin Dergahı ziyaret edildi.

Burada bulunan Mehmet Akif Ersoy Kültür Evi'ni ziyaret eden Bakan Yardımcısı Yelkenci, "Geçen yılki etkinliklerimizin teması 'Korkma Gençliğin Ruhu Burada' idi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni temamızı belirledik. Bu noktada bu yılın teması da 'Akif'in Ülküsü Yüzyılın Öyküsü' şeklinde kurulumuz tarafından belirlenmiş oldu. Malumunuz Mehmet Akif Ersoy istiklal şairimiz. Diğer bütün güçlü özelliklerinin yanında bizim milletimiz için en ön plana çıkan özelliği istiklal şairimiz olması. İstiklal Marşımızın yazarı, şairi olması" şeklinde konuştu.

Yelkenci, İstiklal Marşı'nın uzun ve kutlu bir mücadelenin sonunda ortaya çıktığını ve Milli Mücadele'nin ruhunu temsil ettiğini belirterek, Mehmet Akif Ersoy'un kaleminden dökülen bu eserin tarihi önemine dikkati çekti. Milli Mücadele'nin kahramanlarından Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla andıklarını ifade eden Yelkenci, silah arkadaşları başta olmak üzere şehit ve gazileri rahmet, minnet ve şükranla yad etti.

ETKİNLİKLERE VELİLER DE DAHİL EDİLECEK

İstiklal Marşı'nın taşıdığı ruhun, milli şuurun ve tarih bilincinin gelecek nesillere aktarılmasında en önemli vasıtalardan biri olduğunu vurgulayan Yelkenci, bu bilincin öğrencilere kazandırılmasının önemine işaret etti.

Yelkenci, şu şekilde konuştu:

"Bu noktada biz bunu eğitimciler olarak, bu işin sevdalıları, dertlileri olarak, devlet olarak aynı zamanda evlatlarımıza aktarmanın bu milli bilinci, tarih bilincini en önemli vasıtası olarak İstiklal Marşını ve Mehmet Akif Ersoy'un yaptıklarını, milli mücadelemizi kazananların, yapanların başta Atatürk olmak üzere yaptıklarını evlatlarımıza anlatarak bunu sağlayabileceğimizi düşünüyoruz. Bu noktada da kurul üyesi bütün bakanlıklarımız başta olmak üzere kurum ve kuruluşlar yaptıkları etkinliklerle, geçen yıl planladığımız etkinliklerin tamamını gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıl da planladıklarımızı yaparak bunu gerçekleştireceğimizi düşünüyoruz."

Yelkenci, etkinliklere katkı sunanlara teşekkür ederek, bu çalışmaları büyük bir sevgi duygusuyla sahiplenen öğrencilere de ayrıca teşekkür etti. Bu yılki etkinliklerde velileri de sürece dahil etmeyi planladıklarını belirten Yelkenci, veliler ve öğrencilerle birlikte İstiklal Marşı bilinci ve Mehmet Akif Ersoy'un düşünce dünyasının gelecek nesillere aktarılmasını amaçladıklarını ifade etti.