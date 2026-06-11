Tarabya Koyu'nda Dip Temizliği: Denizden Park Dubası, Fayans ve Lastik Çıktı - Son Dakika
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Tarabya Koyu'nda Dip Temizliği: Denizden Park Dubası, Fayans ve Lastik Çıktı

11.06.2026 14:06  Güncelleme: 14:24
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İBB iştiraki İstmarin, Türkiye Çevre Haftası ve Marmara Denizi Günü kapsamında Tarabya Tekne Parkı'nda deniz dibinden araba lastiği, çaydanlık, süpürge gibi çok sayıda atık çıkararak çevre bilinci oluşturdu.

(İSTANBUL) - İBB iştiraki İSPARK AŞ bünyesinde hizmet veren İstmarin, Türkiye Çevre Haftası ve 8 Haziran Marmara Denizi Günü kapsamında Tarabya Tekne Parkı'nda kapsamlı bir dip temizliği gerçekleştirdi. Denizin dibinden araba lastiği, park dubası, çaydanlık, saat, süpürge, ağ, cam ve plastik şişe başta olmak üzere ekolojik yaşamı tehdit eden çok sayıda atık çıkarıldı.

İstanbul'un denizle insan etkileşimini en üst noktaya taşıyan tekne parklarında, Marmara Denizi'nin geleceği için önemli bir çevre hareketi gerçekleştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSPARK AŞ çatısı altında faaliyet gösteren İstmarin; Türkiye Çevre Haftası ve 8 Haziran Marmara Denizi Günü kapsamında deniz ekosistemini korumak ve çevre bilincini artırmak amacıyla Tarabya Koyu'nda profesyonel bir dip temizliği etkinliğine imza attı.

Son dönemde küresel iklim kriziyle tetiklenen deniz suyu sıcaklıklarındaki artışın Marmara Denizi üzerindeki olumsuz etkilerine dikkati çekmek ve katı atık kirliliğiyle mücadele etmek amacıyla düzenlenen etkinlik, Tarabya sahil şeridinde ilgiyle takip edildi.

İstmarin'in uzman dalgıç ekibi, Tarabya Tekne Parkı'nda deniz dibine dalarak titiz bir temizlik çalışması yürüttü. İki profesyonel dalgıcın su altındaki atıkları topladığı, bir dalgıcın ise su üstü ve su altı koordinasyonunu kontrolör olarak sağladığı etkinlikte, bir süredir deniz tabanında biriken ve ekolojik yaşamı tehdit eden unsurlar tek tek yüzeye çıkarıldı.

DENİZDEN ÇIKARILAN ATIKLAR SERGİLENDİ

Etkinlik kapsamında Tarabya Koyu'nda denizin derinliklerinden araba lastikleri, tekne kornası, ağ, park dubası, süpürge, çaydanlık, hortum, fayans, saat, akbil, elektronik sigaralar, cam ve plastik şişeler başta olmak üzere deniz ekosistemine yabancı ve doğada yüzyıllarca yok olmayan çok sayıda atık madde gün yüzüne çıkarıldı. Denizden arındırılan tüm bu materyaller, sabah sporu yapan İstanbulluların, yürüyüşçülerin ve bölge ziyaretçilerinin en yoğun olduğu sahil şeridinde kurulan alanda sergilendi. Sabah saatlerinde Tarabya sahilini kullanan yerel ve yabancı ziyaretçiler dahil olmak üzere birçok kişinin anlık olarak ziyaret edebildiği sergi, deniz kirliliğinin görünmeyen yüzünü gözler önüne sererek güçlü bir görsel mesaj verdi. Sahilde sergilenen atıklar, denizi ve kıyıları kullanan herkese "geride iz bırakmama" sorumluluğunu en yalın haliyle hatırlatan bir toplumsal bilinçlendirme çalışmasına dönüştü.

Tekne parklarını sadece deniz araçlarının barındığı noktalar olarak görmeyen İstmarin, bu alanları kent insanının denizle buluştuğu en dinamik kamusal merkezler haline getirmeyi amaçlıyor. Marmara Denizi'nin kırılgan ekosistemini korumanın, deniz turizmi ve marina işletmeciliğinin en temel sorumluluklarından biri olduğu bilinciyle, Mavi Bayrak ödüllü tekne parklarında sürdürülebilir çevre uygulamalarını kararlılıkla devam ettiriyor.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Marmara Denizi, Türkiye, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarabya Koyu'nda Dip Temizliği: Denizden Park Dubası, Fayans ve Lastik Çıktı - Son Dakika

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