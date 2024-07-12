İsveç Göçmenler Ofisi, Kur'an-ı Kerim yakma provokatörüne oturma izni verdi - Son Dakika
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İsveç Göçmenler Ofisi, Kur'an-ı Kerim yakma provokatörüne oturma izni verdi

İsveç Göçmenler Ofisi, Salwan Momika'ya 1 yıllık oturma izni verdiğini açıkladı. Momika'ya verilen iznin gerekçesi, Irak'ta işkence ve insanlık dışı muamele riski bulunması oldu. Göç Mahkemesi tarafından sınır dışı edilme kararı onanan Momika, Norveç'e kaçmış ancak teslim edilerek İsveç'e geri getirilmişti. Yeniden sığınma başvurusunda bulunan Momika, oturma izni almıştı.

12.07.2024 17:59
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İsveç Göçmenler Ofisi, Kur'an-ı Kerim yakma provokatörü Irak asıllı Salwan Momika'ya 1 yıllık oturma izni verildiğini açıkladı.

Göçmenler Ofisi Basın Müdürü Jesper Tengroth, ülkesinin Aftonbladet gazetesine yaptığı açıklamada, Momika'ya verilen geçici 1 yıllık oturma iznine gerekçe olarak, Irak'ta Momika'nın işkence ve insanlık dışı muamele görme riski bulunmasını gösterdi.

İsveç Göçmenler Ofisi, Ekim 2023'te Momika'nın 16 Nisan 2024'e kadar çalışma ve oturma izninin bulunduğunu, bu tarihten sonra sınır dışı edileceğini belirtmişti. Momika, karara itiraz edip davayı Göç Mahkemesi'ne götürmüştü.

Göç Mahkemesi de Momika'nın oturma izni başvurusunda yanlış bilgi verdiğini ve bu yüzden Göçmenler Ofisinin sınır dışı kararını onadığını açıklamıştı. Momika, daha sonra kararı Temyiz Mahkemesine götürmüştü. İsveç Göç Temyiz Mahkemesi, 27 Mart'ta Göç Mahkemesinin Momika hakkında aldığı sınır dışı edilme kararını onadığını duyurmuştu.

Momika ise bu karar sonrasında İsveç'i terkedip Norveç'e iltica edeceğini söylemişti. Norveç'e giden ve 28 Mart'ta iltica eden Momika, tutuklanarak hapse atılmıştı.

Norveç polisi tarafından İsveç'e 4 Nisan'da teslim edilen Momika, Irak'ta işkence göreceğini belirterek, yeniden İsveç Göçmenler Ofisine sığınma başvurusunda bulunmuştu.

İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonları

Salwan Momika, başkent Stockholm'de önceki Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran 2023'te Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermişti.

Momika, daha sonra Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği ile İsveç Parlamentosu önünde polis koruması altında birkaç kez Kur'an-ı Kerim yakmış, Irak bayrağını ayaklar altına almıştı. Momika, 24 Ağustos'ta da Stockholm Camisi önünde tekrar Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Momika'nın 3 Eylül 2023'te Malmö kentinde polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakması ve onu engellemeye çalışan 15 kişinin gözaltına alınması nedeniyle protestolar düzenlenmişti.

Momika son olarak 21 Ekim 2023'te Stockholm'ün merkezinde İsrail'e destek mitingi yaparak Kur'an-ı Kerim ve Filistin bayrağı yakmıştı.

Momika'nın eylemlerinin ardından Danimarka Parlamentosu, 7 Aralık 2023'te kutsal kitapların yakılmasını ve bu kitaplara saldırıları yasa dışı kılan yasa tasarısını kabul etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsveç Göçmenler Ofisi, Kur'an-ı Kerim yakma provokatörüne oturma izni verdi - Son Dakika

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