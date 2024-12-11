İsveç Kralı Nobel Ödülü Sahiplerini Ağırladı - Son Dakika
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İsveç Kralı Nobel Ödülü Sahiplerini Ağırladı

İsveç Kralı Nobel Ödülü Sahiplerini Ağırladı

Kral 16. Gustaf, Nobel Ödülü kazananlarını Kraliyet Sarayı'nda akşam yemeği ile kutladı.

11.12.2024 23:47
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İsveç Kralı Carl 16. Gustaf ve eşi Kraliçe Silvia, Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görülen Türk bilim insanı Prof. Dr. Daron Acemoğlu ve diğer Nobel ödüllerini kazananları akşam yemeğinde ağırladı.

Yemeğe, İsveç Başbakanı Stefan Löfven ve eşi, Türkiye'nin İsveç Büyükelçisi Yönet Can Tezel, birçok siyasetçi ve bilim adamı da katıldı.

Ekonomi ödülünü kazanan Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James Robinson, fizik ödülünü kazanan John Hopfield ve Geoffrey Hinton, kimya ödülünü kazanan David Baker, Demis Hassabis ve John Jumper, tıp ödülünü kazanan Victor Ambros ve Gary Ruvkun, edebiyat ödülünü kazanan Han Kang, yemekten önce basın mensuplarına poz verdi.

İsveç Kralı Carl 16. Gustaf, kendisi ve Kraliçe adına, Nobel ödülünü kazananları Kraliyet Sarayı'nda memnuniyetini dile getirirken, bilim adamlarını bir kez daha kutladı.

2024 Nobel Ödülleri, İsveç'in başkenti Stockholm'de dün Konser Evi'nde düzenlenen törenle Kral 16. Gustav tarafından sahiplerine verilmişti.

Nobel kazananlara birer diploma, madalya ve yaklaşık 1 milyon 100 bin dolar para ödülü verilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsveç Kralı Nobel Ödülü Sahiplerini Ağırladı - Son Dakika

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