İsveç\'te Çok Kültürlü İftar Programı

08.03.2026 22:19
Stockholm'de Müslüman, Hristiyan ve Budist temsilcilerin katıldığı iftar programı düzenlendi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen iftar programında, ülkedeki Müslüman, Hristiyan ve Budist toplumların temsilcileri bir araya geldi.

İsveç İslam Dernekleri Federasyonunun organize ettiği iftar programına, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Stockholm Temsilcisi Hakan Aksoy, İsveç Kilisesi Papazlar Birliği Başkanı Peter Lööv Roos, İsveç Uluslararası Kilise Birliği Diyalog Başkanı Eva Maria Munck, İsveç Budist Topluluğu Başkanı Anna Nacman ile Stockholm'deki farklı inanç gruplarının önde gelen temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Büyükelçi Tezel, burada yaptığı konuşmada, böyle bir program düzenledikleri için İsveç İslam Dernekleri Federasyonuna teşekkür etti.

Federasyonun iftarına dördüncü katılışı olduğunu dile getiren Tezel, "İsveç'teki Müslümanların çoğu topluma entegre olmuş durumdadır ve dinlerini özgürce yaşayabilmektedirler. Bu sofrada sadece Müslümanları değil, Hristiyanları ve diğer inanç gruplarını da bir arada görmek, farklı kültürleri deneyimlemek açısından büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Tezel, geçtiğimiz günlerde İsveç Kültür Bakanı Parisa Liljestrand ile katıldığı bir başka iftar programını hatırlatarak, Bakan'ın "Müslümanlar ve Müslüman kültürü bugünkü İsveç'in ayrılmaz bir parçasıdır." şeklindeki sözlerinin altını çizdi. Tezel, bu açıklamaların, toplumda yükselen ön yargılı ve bilgisiz seslere karşı oldukça yerinde ve anlamlı bir yanıt olduğunu belirtti.

İsveç Kilisesi Papazlar Birliği Başkanı Peter Lööv Roos da iftar sofrasında farklı kültürden insanlarla olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

İsveç İslam Dernekleri Federasyonu Başkanı Tahir Akan da farklı ülkelerden, kültürlerden ve inançlardan gelen dostlarını bir arada görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Geleneksel olarak her yıl iftar verdiklerini aktaran Akan, ramazanın ilham verici, sevgi dolu bir tefekkür ayı olduğunu anlattı ve iftar programına katılanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA

