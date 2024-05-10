İsviçre Basını, Filistin'e Destek Eylemlerini Eleştiriyor - Son Dakika
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İsviçre Basını, Filistin'e Destek Eylemlerini Eleştiriyor

İsviçre Basını, Filistin\'e Destek Eylemlerini Eleştiriyor

İsviçre basını, ülkedeki üniversitelerde düzenlenen Filistin'e destek eylemlerine karşı çıkarak gösterilere polisin müdahale etmesi gerektiği çağrısında bulundu. İsviçre basını, eylemleri antisemitik, saçma ve işgal olarak nitelendirerek eleştirdi. Lozan, Zürih ve Cenevre üniversitelerinde gerçekleşen gösterilerde öğrenci ve akademisyenler İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteriyor ve akademik boykot talep ediyor. Zürih Üniversitesindeki gösterilere polis müdahale etmiş ve 28 öğrenci hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.

10.05.2024 11:47
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İsviçre basını, ülkedeki üniversitelerdeki Filistin'e destek eylemlerine ilişkin "antisemitik, saçma ve işgal" gibi yakıştırmalarda bulunarak gösterilere "gerekirse polisin müdahalede bulunması gerektiği" yönünde çağrıda bulundu.

AA muhabiri, İsviçre basınının Lozan, Zürih ve Cenevre'deki üniversitelerde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla düzenlenen gösterilere karşı tutumuna ilişkin haber derledi.

Neue Zürcher Zeitung (NZZ) gazetesinde yayımlanan haberde, Lozan Üniversitesinde 2 Mayıs'ta başlayan ve İsrail kurumlarına karşı akademik boykot talep eden gösterilerin "saçma ve antisemitik" olduğu belirtildi.

Öğrenci ve akademisyenler tarafından düzenlenen gösterinin "işgal" olarak hedef gösterildiği haberde, "Eylemciler, binada kalmaya devam etti ve hatta çok daha fazlası geldi ama artık yeter. Rektörlük bunu işgalcilere kesinlikle açıklamak zorunda, gerekirse polis çağırarak." denildi.

Haberde, Lozan Üniversitesi yönetimi de devam eden eyleme karşı "net bir tavır sergilememekle" eleştirilirken öğrencilerin binayı terk etmek yerine yaptıkları eylemin "yanlarına kar kaldığı" ifadesi kullanıldı.

Zürih'te 28 öğrenci için suç duyurusunda bulunuldu

NZZ'nin bir diğer haberinde, polisin Zürih Üniversitesinde başlayan eylemlere müdahalesine yer verildi.

7 Mayıs'ta öğlen saatlerinde başlayan eylemin hemen ardından Rektörlüğün talebi üzerine kampüse polisler gelirken Rektörlüğün öğrencilerle diyalog yerine doğrudan suç duyurusunda bulunduğu ifade edildi.

Haberde, "Zürih'te polis geldi ve ilk protesto kampını temizledi." ifadesi de kullanıldı.

Eyleme katılan ve polisin tavrına karşı direnen 28 öğrenci için ise suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

İsviçre'deki üniversitelerin çatı kuruluşu Swissuniversities'in direktörü Luciana Vaccaro'nun gösterilere tavır aldığı ve protestoların daha da yayılabileceği konusunda uyarıda bulunduğu da haberde yer aldı.

Vaccaro'nun en büyük endişesinin, öğrencilerin ve üniversitelerin protestolar için "araçsallaştırılması tehlikesi" olduğuna işaret edildi.

İsviçre'de Almanca yayın yapan 20 Minuten gazetesi, eyleme ilişkin Lozan Üniversitesinde öğrenci İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kathryn Hess Bellwald ile mülakata yer verdi.

Bellwald, "Bu bina, bu gece (7 Mayıs) artık işgal edilmeyecek. Eğer işgalciler gönüllü olarak binayı terk etmezlerse polis gelecek." ifadelerini kullandı.

Eylemlere "antisemitizm" suçlaması

İsviçre'de Fransızca yayımlanan Le Temps gazetesi ise gösterilere karşı "antisemitik" yakıştırmasında bulunurken Gazze'deki yaşananları "bildik kalıpları tekrarlamak için bir bahane" olarak değerlendirdi.

Ülkede Almanca yayın yapan Tages-Anzeiger gazetesi de gösteriler için "açıkça antisemitik çağrışımlar yaptığı" ifadelerini kullanırken bu eylemlerin derhal durdurulması çağrısı yaptı.

NZZ, gösterilere ilişin "Yahudi öğrencilerin ve profesörlerin, Avrupa üniversitelerinden dışlandığı bir döneme benziyor." değerlendirmesine yer verdi.

İsviçre üniversitelerinden Filistin'e destek eylemleri

İsviçre'de Lozan Üniversitesinden 2 Mayıs'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek, ABD ve Avrupa'da çeşitli üniversitelerde Filistin için yapılan protestolara destek olmak amacıyla düzenlenen gösteriler başlamıştı.

Bu gösteriler, hafta başında Cenevre ve Zürih üniversitelerinde de yayılmıştı.

Gösterilerde, İsrail üniversiteleri ile kurumlarına karşı akademik boykot, Gazze'de ateşkes sağlanması ve soykırımın durdurulması çağrıları yapılıyor.

Zürih Üniversitesi öğrencilerinin 7 Mayıs'ta başlattığı gösteri, polisin müdahalesinin ardından sona ermişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

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