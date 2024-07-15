İsviçre\'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi

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İsviçre'nin başkenti Bern'de, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yıl dönümü vesilesiyle "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma programı düzenlendi.

Türkiye'nin Bern Büyükelçiliğindeki anma törenine Büyükelçi Emine Ece Özbayoğlu Acarsoy başta olmak üzere Türkiye'nin Zürih Başkonsolosu Hasan Emre Uygun, diplomatlar ve sivil toplum temsilcileri ile İsviçre Türk toplumundan vatandaşlar katıldı.

15 Temmuz şehitleri için yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda konuşan Büyükelçi Acarsoy, "252 kardeşimizin şehadetle şereflendiği, 2 binden fazla vatandaşımızın yaralandığı, milletimizin canı pahasına bu devletin de bu ülkenin de yegane sahibinin kendisi olduğunu ve hür iradesine asla zincir vurdurmayacağını tüm dünyaya ilan ettiği 15 Temmuz gecesinden 8 yıl sonra ülke olarak yine tek yürek, tek bileğiz." dedi.

Büyükelçi Acarsoy, 15 Temmuz darbe girişiminin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından organize edildiğine dair son zamanlarda örgüt içerisinden gelen ifşaatlar ve itiraflara dikkati çekerek, "Buna rağmen iradesini, aklını, vicdanını böyle bir şebekeye kaptıran birçok şahsın bu yalın gerçeği kabullenmediği görülmektedir." dedi.

Zürih Başkonsolosu Uygun ise Türk halkının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, kendi iradesi üzerinde bir güç tanımadığını, devletini ve demokratik kazanımlarını korumak için hayatını vermeye hazır olduğunu 15 Temmuz gecesi en açık şekilde gösterdiğinin altını çizdi.

Uygun, "Bu yapılanma içerisinden gelen itiraflar ve sunulan kanıtlar, hain girişimin FETÖ tarafından yapıldığını kuşkuya yer vermeyecek şekilde ortaya koymuştur. Buna rağmen her şeyin apaçık ortada olduğu bir durum da dahi hala iradesini, aklını ve vicdanını bu örgüte kaptırmış birçok şahsın hakikati kabullenmediğini görmekteyiz. Ancak FETÖ son çırpınışlarını gerçekleştirirken dünyanın her yerinde artık etkisini kaybetmektedir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Büyükelçi Acarsoy ve Başkonsolos Uygun, 15 Temmuz temalı kompozisyon yarışmasında dereceye giren İsviçre Türk toplumundan öğrencilere ödüllerini takdim etti.

- 15 Temmuz anma programı

İsviçre Türk Toplumu (İTT) ve Türkiye Cumhuriyeti Bern Büyükelçiliği İletişim Müşavirliği'nin ortak organizasyonuyla "15 Temmuz'un Ruhunu Anlamak: Milletin Zaferi" başlıklı 15 Temmuz anma programı düzenlendi.

Sunuculuğunu ses sanatçısı ve oyuncu Necip Karakaya'nın yaptığı program, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İTT'nin, Zürih kantonuna bağlı Dietikon kentindeki merkezinde düzenlenen etkinlikte İTT Başkanı Suat Şahin, Zürih Başkonsolosluğundan Muavin Konsolos Furkan Yılmaz, Bern Büyükelçiliği İletişim Müşaviri Bayram Altuğ, Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Prof.Dr. Bünyamin Bezci, İsviçre Türk Federasyonu Başkanı İrfan Okutan, İTT Onursal Başkanı Kahraman Tunaboylu birer konuşma yaptı.

İTT Başkanı Şahin, 15 Temmuz 2016 gecesi Zürih'te vatandaşları toplayarak FETÖ'nün darbe girişimine en sert şekilde tepki verdiklerini anlattı. Şahin,"15 Temmuz'u unutmadık ve unutturmayacağız." dedi.

Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Furkan Yılmaz ise 15 Temmuz'un Türk milletinin demokrasiye ve bağımsızlığa olan inancının bir göstergesi olduğunu belirtti. Yılmaz, İsviçre'de yaşayan Türk vatandaşlarının gösterdiği duyarlılıktan dolayı gurur duyduğunu ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Bern Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Prof. Dr. Bünyamin Bezci de yaptığı konuşmada 15 Temmuz darbe girişiminin diğer darbelerden farklı olduğunun altını çizerek, Türk milletinin 15 Temmuz'da adeta bir varoluş mücadelesi verdiğini ve vatanını korumasını bildiğini söyledi.

Bern İletişim Müşaviri Bayram Altuğ ise 15 Temmuz ruhunun İsviçre Türk toplumunun hafızasında canlı tutulması için düzenledikleri programa İTT'nin verdiği destekten ötürü teşekkür etti. Altuğ, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın 15 Temmuz'da "Milletin Zaferi" temasıyla anma etkinlikleri düzenlediğini belirterek, etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Programda, İletişim Başkanlığı'nın bu yıl 15 Temmuz anma programları için hazırladığı videolar ve görseller katılımcılara gösterildi. Necip Karakaya'nın şehitler için yaptığı dua ile sona eren programa ayrıca UID İsviçre Başkanı Murat Şahin ile birlikte pek çok dernek başkanı temsilcisi ve vatandaşlar katıldı.