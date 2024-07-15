İsviçre'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi

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İsviçre'nin başkentinde bulunan Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğu'nda 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yıl dönümü vesilesiyle "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma programı düzenlendi.

Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan'ın ev sahipliğinde düzenlen programa, Birleşmiş Milletler (BM) BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilci Büyükelçi Burak Akçapar, Dünya Ticaret Örgütü Nezdinde Daimi Temsilci Büyükelçi Alparslan Acarsoy, Medeniyetler İttifakı Sekretaryası Cenevre Ofisi Nezdinde Kıdemli Temsilci Büyükelçi Hakan Kıvanç ve KKTC Cenevre Temsilcisi Büyükelçi Kemal Köprülü katıldı.

Program, 15 Temmuz şehitleri için yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Başkonsolos Özkan, burada yaptığı konuşmada, "15 Temmuz aynı zamanda, FETÖ'ye karşı elde ettiğimiz ve iftiharla hatırladığımız destansı zaferimizin yıldönümüdür. Hamdolsun; alçak darbe girişimi, ilk andan itibaren birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla, yüreğindeki iman ve demokrasi aşkıyla meydanları dolduran, tankları durduran, kendi iradesi üzerine güç tanımadığını, devletini ve demokrasisini korumak için hayatını vermeye hazır olduğunu gösteren aziz milletimiz ve darbecilere kararlı şekilde karşı koyan vatansever güvenlik güçlerimiz sayesinde birkaç saat içinde akamete uğratılmıştır. İşte bu milletin zaferidir." dedi.

FETÖ'nün en kutsal değerleri istismar ettiğini belirten Özkan, bundan çıkar sağlamayı amaçladığını vurguladı.

Özkan, FETÖ'nün yalnızca Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için tehdit oluşturduğunun altını çizdi.

Hain FETÖ yapılanmasının küresel ölçekte tamamen çökertilmesi için bu mücadelenin 'devle-millet el ele" ruhuyla devam etmesi önem gerektiğini kaydeden Özkan, " 'Türkiye Yüzyılı' olarak gördüğümüz Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, millet olarak emin adımlarla yürüyebiliyorsak, bunu aziz şehitlerimize ve gazilerimize borçlu olduğumuzu unutmamalıyız." diye konuştu.

Anma programına Cenevre merkezli Uluslararası İnsan Hakları ve Kalkınma İttifakı Derneği Başkanı Ender Demirtaş, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Lozan'da anma programı

Öte yandan, İsviçre'nin Lozan kentinde de 15 Temmuz Şehitlerimizi Anma – Kuran-ı Kerim Tilaveti ve Dua Programı düzenlendi.

Program, Lozan Türk Birliği-Renens Yeni Cami'nde Vaud Kantonu'ndaki diğer Türk derneklerinin de katılımıyla gerçekleştirildi.