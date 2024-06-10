İsviçre'de düzenlenecek Ukrayna Barış Konferansı'na 90 ülke ve kuruluş katılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsviçre'de düzenlenecek Ukrayna Barış Konferansı'na 90 ülke ve kuruluş katılacak

İsviçre\'de düzenlenecek Ukrayna Barış Konferansı\'na 90 ülke ve kuruluş katılacak

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Viola Amherd, Ukrayna Barış Konferansı'na 90 ülke ve kuruluşun katılacağını duyurdu. Konferansta, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın kalıcı barışa ulaşması için uluslararası hukuka dayalı çözüm yolları tartışılacak.

10.06.2024 17:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Viola Amherd, 15-16 Haziran'da düzenlenecek Ukrayna Barış Konferansı'na 90 ülke ve kuruluşun katılacağını bildirdi.

Amherd ve Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, başkent Bern'de konferansa ilişkin basın toplantısı düzenledi.

90 ülke ve kuruluşun konferansa katılacağını teyit ettiğini kaydeden Amherd, katılımcı devletlerin yaklaşık yarısının Avrupa'dan olduğunu söyledi.

Amherd, "Katılımcı ülkelerin yarısı en üst düzeyde devlet başkanı tarafından, diğerleri ise bakan düzeyinde temsil edilecek." dedi.

Geniş bir şekilde desteklenen bir süreci başlatabilmek için mümkün olan en geniş katılımın önemine işaret eden Amherd, "Bu kadar çok devletin bu kadar üst düzey delegasyonlar göndermesi, geniş çapta desteklenen bir süreç başlatılmasının doğru olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Amherd, bir soru üzerine, Türkiye'nin konferansa katılımını doğruladığını belirterek, Brezilya ve Güney Afrika'dan henüz resmi teyit alınmadığını kaydetti.

Bakan Cassis de konferansta Ukrayna'daki durumun yanı sıra savaş esirlerinin durumu, nükleer tehditler ve gıda güvenliği de dahil dünya genelinde sorunların derinlemesine görüşüleceğini söyledi.

Cassis, "Her zaman Rusya'yı bu konferansa davet etmek için açık olduk ancak Moskova birkaç kez toplantıya katılmaya ilgi duymadığını açıkça belirtti." dedi.

Konferansta Rusya-Ukrayna Savaşı'na kalıcı barış bulmanın yolları tartışılacak

15-16 Haziran'da İsviçre'nin Nidwalden kantonundaki Bürgenstock kasabasında düzenlenecek Ukrayna Barış Konferansı'nda, Rusya-Ukrayna arasında Şubat 2022'den bu yana devam eden savaş için uluslararası hukuka dayalı kalıcı barışa ulaşmanın yolları tartışılacak.

İsviçreli yetkililer, ileride Rusya'nın da katılması ve sürdürülebilir barış görüşmelerinin temelinin atılmasının konferansta hedeflendiğini belirtiyor.

Kaynak: AA

Ukrayna, İsviçre, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsviçre'de düzenlenecek Ukrayna Barış Konferansı'na 90 ülke ve kuruluş katılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:04 İadeiziyaret bugün Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP’ye gidiyor İadeiziyaret bugün! Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP'ye gidiyor
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
07:46 Beştepe’deki zirveden çarpıcı detay Erdoğan, Akşener’e “Sizce seçimi neden kaybettik“ diye sormuş Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş
05:55 Esenyurt gece yarısı alev alev yandı 8 araç ve iş yerini kundaklandı Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
09:51 Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti
09:41 Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü
09:38 Herkes onu konuşuyor Ali Koç’un arkasına geçen Yellow’un yaptıklarına bakın Herkes onu konuşuyor! Ali Koç'un arkasına geçen Yellow'un yaptıklarına bakın
09:05 Haber bülteni sunarken depreme yakalandı Haber bülteni sunarken depreme yakalandı
08:53 Mert Günok’tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil Mert Günok'tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil
08:53 Survivor All Star’da ilk finalist Batuhan oldu Survivor All Star'da ilk finalist Batuhan oldu
08:16 Zeynep Bastık’la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü’den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz Zeynep Bastık'la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü'den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz
07:31 Japonya’da Kurumsal İflaslar Yüzde 42,9 Arttı Japonya'da Kurumsal İflaslar Yüzde 42,9 Arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 10:02:39. #1.11#
SON DAKİKA: İsviçre'de düzenlenecek Ukrayna Barış Konferansı'na 90 ülke ve kuruluş katılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement